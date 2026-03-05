LA AVV Segunda Aguada conmemora la promulgación de la Constitución de 1812 con una exposición

La Asociación de Vecinos Segunda Aguada organiza una exposición bajo el epígrafe '¡Viva la Pepa!', con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1812, uno de los hitos fundamentales de la historia contemporánea española y de la ciudad de Cádiz.

La muestra, de entrada libre y gratuita, estará activa del 9 al 19 de marzo en la sede de la entidad, situada en la Avenida Segunda Aguada, 21, en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. A través de esta iniciativa cultural y didáctica, los visitantes podrán acercarse al contexto histórico de comienzos del siglo XIX mediante diversos contenidos expositivos.

Entre los elementos destacados se incluyen diagramas explicativos sobre el modo de vida de los habitantes del siglo XIX, colecciones de soldados de plomo franceses y españoles de Juan Torres, que recrean episodios de la Guerra de la Independencia, así como una maqueta del Monumento a las Cortes de Cádiz realizada por Pepe Fernández.

Esta actividad está organizada por la Asociación de Vecinos Segunda Aguada y cuenta con la colaboración de la historiadora Hilda Martín y del pedagogo José Manuel Hesle, cuyo apoyo ha sido fundamental para la puesta en marcha de esta propuesta cultural.