"Es hora de que las autoridades sanitarias dejen salir a los niños a tomar el sol"

"Sabemos que después de este virus vendrán otros"

"Nos ha cogido a todos con el paso cambiado". Y lo dice alguien que en los años 80 estuvo luchando en primera línea de batalla contra el sida en Cádiz. Sobre la sanidad pública, que la conoce bien a fondo después de haber trabajado 15 años en el Puerta del Mar y 8 en Puerto Real, afirma que nos ha cogido a todos de sorpresa, pero defiende que sus auténticos pilares son el personal y sus sanitarios. "Es a su costa que todo esto funcione bien. Son los sanitarios peores pagados de Europa. El médico aquí nunca ha mirado jamás el sueldo. Yo he visto huelgas en astillero por cinco céntimos y a los médicos le quitan el 10% y se callan". "Están trabajando o empezaron a trabajar al principio sin los debidos equipos de protección. Los han mandado a la guerra sin armas. ¿Cómo voy a trabajar contra una pandemia como ésta si no me dan un equipo adecuado, si no me dan mascarillas, si no me dan guantes estériles y ni me enseñan a ponerme el equipo de protección individual?". En este aspecto, el dermatólogo Diego Del Ojo defiende que al principio se debería haber hecho los test a todos los sanitarios: "¿Cómo me van a llamar a mí para curar einfermos si yo no sé si estoy enfermo?". Es de los que dicen esa ya más que repetida y cantada frase de que "tras la pandemia habrá un antes un después", pero afirma que sabe que después de este virus vendrán otros, algo que viniendo de un profesional con esta experiencia debería hacer reflexionar a más de uno.