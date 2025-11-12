La Autoridad Portuaria declara desierto el concurso para el aparcamiento del Paseo Pascual Pery

Infografía del proyecto del aparcamiento proyectado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con la distribución de plazas y locales comerciales

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha declarado desierto el concurso convocado para la gestión y explotación del futuro aparcamiento del Paseo Almirante Pascual Pery, en el entorno del Muelle Reina Sofía. Ninguna empresa ha presentado oferta dentro del plazo establecido, según acordó el Consejo de Administración celebrado el pasado 21 de octubre, lo que obliga al organismo que preside Teófila Martínez a reconsiderar los pliegos y las condiciones económicas del proyecto.

El concurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de junio de 2025, preveía una concesión administrativa por 30 años para la construcción y explotación de un edificio destinado a aparcamiento de vehículos y locales comerciales, en una parcela de unos 12.700 metros cuadrados situada junto al paseo marítimo portuario. La infraestructura debía albergar al menos 750 plazas distribuidas en varias plantas, con apertura las 24 horas del día durante todo el año, y ofrecer diferentes modalidades de estacionamiento —de rotación, abono o usufructo—.

Sin ofertas presentadas, el proyecto queda en suspenso

La inversión prevista contemplaba también la creación de una zona peatonal que conectara el paseo con la ciudad y la incorporación de edificios comerciales y de servicios en la parte superior del aparcamiento, con el objetivo de dinamizar el entorno y favorecer la actividad ciudadana en el frente portuario. La tasa de ocupación inicial fijada en el pliego rondaba los 198.400 euros anuales, una cifra que ahora podría revisarse para hacer más atractivo el proyecto a posibles concesionarios.

La iniciativa aspiraba a articular 750 plazas y usos terciarios en una parcela clave frente al casco histórico.

El aparcamiento del Paseo Pascual Pery se enmarca dentro del proceso de integración puerto-ciudad que impulsa la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de Teófila Martínez. Este plan estratégico busca acercar el puerto a los gaditanos mediante la recuperación de espacios y la creación de nuevas zonas de uso ciudadano en el borde marítimo. Martínez ha defendido en diversas ocasiones que esta actuación supondría “una nueva fachada urbana de Cádiz hacia el mar”, al tiempo que contribuiría a liberar superficie para el peatón y a mejorar la movilidad en uno de los accesos más transitados de la capital.

La declaración de concurso desierto supone un contratiempo en la hoja de ruta de la APBC, que en los últimos años ha impulsado importantes proyectos como la reordenación del Muelle Ciudad, la nueva terminal de cruceros o la transformación del entorno de la Punta de San Felipe. Todo ello responde a un mismo propósito: coser la frontera histórica entre el puerto y la ciudad y poner en valor el espacio portuario como parte activa de la vida urbana.

La Autoridad Portuaria estudiará ahora nuevas fórmulas de licitación o una posible revisión del modelo concesional para atraer la inversión privada necesaria. El aparcamiento del Paseo Pascual Pery, considerado una pieza clave del nuevo frente marítimo de Cádiz, deberá esperar aún para convertirse en realidad.