La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz lanza la campaña '8 Mujeres Portuarias' con motivo del 8M

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz pone en marcha la campaña '8 Mujeres Portuarias', con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta iniciativa se quiere dar visibilidad al papel de la mujer en el entorno portuario y marítimo a través de ocho entrevistas a nueve profesionales que desarrollan su labor en distintos ámbitos del sector.

El proyecto está compuesto por ocho píldoras de vídeo en las que las protagonistas comparten su trayectoria profesional, explican en qué consiste su trabajo y trasladan un mensaje en favor de la igualdad, la integración y la presencia femenina en un sector históricamente masculino. Las entrevistas se difundirán progresivamente en las redes sociales de la APBC.

Con esta campaña, la Autoridad Portuaria quiere ejercer de escaparate y altavoz del talento femenino vinculado al puerto, mostrando parte del amplio abanico de profesiones que forman parte de su día a día y que representan oportunidades reales para las mujeres. El objetivo es generar referentes, visibilizar trayectorias y animar a que cada vez más mujeres se interesen por este ámbito profesional y aporten su talento al sector.

La serie recoge testimonios de perfiles muy diversos: Genoveva Ardana, inspectora de Seguridad Marítima de la Capitanía Marítima de Cádiz; María José de Pazo, armadora; Herminia Rodríguez Tejada, directora provincial del Instituto Social de la Marina; Blanca Moreno, secretaria general de APEMAR; Irene, capitana del Servicio Marítimo de la Guardia Civil; Mar Agraso y Mar Barrios, directoras en CTAQUA; Cristina Guerrero, responsable de Sistemas de la APBC; y Berta Agrafojo, policía portuaria y presidenta del Comité de Igualdad de la APBC.

Esta iniciativa se enmarca en una evolución positiva de la presencia femenina en la organización. En los últimos cinco años, el porcentaje de mujeres en la APBC ha crecido un 5,5%, pasando de 28 en 2021 a 41 en la actualidad, lo que supone el 22,65% de la plantilla. En la Policía Portuaria, la presencia femenina se ha incrementado del 8% al 18% en ese mismo periodo, contando actualmente con 17 mujeres policías portuarias.

En el ámbito de la responsabilidad directiva, la APBC ha alcanzado la paridad en las jefaturas de departamento, con un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Además, el 40% del personal fuera de convenio está integrado por mujeres, con ocho profesionales frente a diez hombres.

Con '8 Mujeres Portuaria's, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz "refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la construcción de un entorno profesional cada vez más diverso, inclusivo y representativo de la sociedad".