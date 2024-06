La autora gaditana Marina MacFly presenta poemario en el ECCO de Cádiz

“El libro refleja un proceso, un intento de ordenar mi viaje interior durante los últimos cinco años, desde el fallecimiento de mi esposo Sergio”. Así define Martina MacFly –seudónimo de María Ángeles Fernández Serrano- su primera obra, un poemario del que espera que también pueda ayudar a los lectores sometidos a alguna “fase oscura” a asimilar el dolor vivido para iniciar otra etapa.

María Angeles Fernández Serrano, de 48 años y pedagoga, escribe desde que recuerda. “Siempre lo hice en forma de relatos, pero tras vivir un luto, real y por supuesto también anímico, encontré en la poesía una forma de terapia”. El título elegido, ‘El miembro fantasma, asimilando en tres actos’, hace referencia a la sensación corporal de notar realmente que alguna parte del cuerpo, aunque ya amputada, sigue ahí.

“Sergio me comentó poco antes de su fallecimiento que creía que alguna forma de realidad paralela, de otro espacio, podría existir, y que de alguna forma nos volveríamos a encontrar”. Jugando con el argumento de ‘Regreso al futuro’, una de las películas preferidas de ambos, la sensación que sobrevuela la obra es la de que el tiempo no es lineal.

El poemario se presenta mañana jueves, 20 de junio, a las ocho de la tarde en el Espacio ECCO de la capital gaditana. Está dividido en tres partes, dando forma literaria a “un proceso, un intento de ordenar mi viaje interior”. La primera parte se titula ‘Acogida (todo se volvió raro)’, en la cual los poemas reflejan el impacto inasumible de la muerte de una persona de 44 años. ‘Transición (Anotaciones en el diario de campo)’, discurre a través de reflexiones en las que influyó de forma decisiva la etapa del confinamiento por el Covid.

Finalmente ‘Acomodación’, el último bloque de poemas, trasluce “una etapa algo más luminosa, aunque noto que siempre estaré en tránsito, mi viaje no ha finalizado”. “De la poesía descubrí que me resultaba terapéutica, empiezo a escribir por el alivio que me produce, canalizando algo horrible hacia algo bonito”, indica Martina McFly.

Sus referencias literarias van desde clásicos como Machado o Rosalía de Castro, a Angel González, Ida Vitale, o Clarice Lispector. Pero, por igual, su influencia es musical. El libro lo abre con una cita de la canción ‘La edad del cielo’, de Jorge Drexler: “Calma, todo está en calma/deja que el beso dure/deja que el tiempo cure/deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo”.

“De este libro espero que, quien lo lea, pueda sentirse identificado, pueda ayudarle, pero sobre todo pretendo cerrar una etapa personal”. “Con la poesía a veces no etiquetas con un nombre lo que sientes, a veces recurres a imágenes, a metáforas, y así tiras del hilo enmarañado que tienes en la cabeza y que no sabes desentrañarlo, te ayuda a construir un mundo paralelo al que no te gusta”, añade la poeta gaditana.

Los poemas de ‘El miembro fantasma’ suponen una selección de su obra, mucho más amplia al ser alguien que escribe “a diario”. Se hallan unidos por la misma temática, pero en el futuro cree que buscará inspiración “fuera, no tanto con la auto referencia”. “Esto ha sido una escritura desde las tripas, el viaje interior que citaba, y quiero fijarme en otros temas”.

Fernández Serrano agradece a Peripecias Libros su apoyo a un género como la poesía, y en particular a los autores noveles. “Es heroico un proyecto editorial así, me parece muy valiente, sin vocación de ganar dinero, y sí de poner en valor trabajos de nuevos creadores”.