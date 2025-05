El autobús del empleo de Clece sacó hoy del paro a dos gaditanos más a su paso por Cádiz

Cádiz/El autobús del empleo de Clece sigue repartiendo la suerte y el empleo allá por donde va. Si este martes dejaba tras de sí tres personas que dejaron de ser desempleados tras conseguir sendos puestos fijos en esta empresa de servicios, en esta ocasión, Cádiz capital ha corrido una suerte similar.

Llegó el bus a Cádiz y aparcó junto a la Puerta de Tierra. A las horas llegar fueron dos gaditanos, una gaditana y un gaditano, los que dejaron de estar parados para empezar a formar parte de la población activa. Fueron Isabel María y Alejandro los dos gaditanos, uno de Puerto Real y uno de Chiclana, los que nunca se olvidarán de esta parada en el trayecto que está llevando a cabo este autobús del empleo.

La empresa Clece pretende con esto facilitar a aquellas personas que buscan un empleo una entrevista de trabajo para acceder a alguno de los cien puestos de trabajo que ofrecen en la provincia de Cádiz. El autobús que han convertido en oficina de empleo itinerante hará parada en cuatro localidades a mediados de mayo para conocer a los candidatos, que antes deben concertar una cita previa para realizar la entrevista. De esta manera la compañía buscar acercar sus ofertas a la ciudadanía y romper las barreras tecnológicas que a veces dificultan la conexión con las oportunidades de empleo, sobre todo en colectivos más vulnerables.

El gerente de Clece y sus filiales en Cádiz, Antonio Bernal, presentaba en días pasados la ruta completa de 'Cádiz Emplea' cumpliendo así su segunda edición tras el estreno en 2022 de esta ruta.

Bernal afirmó ya en Cádiz, este miércoles, durante su estancia en Cádiz capital que Clece pretende responde con esta iniciativa al "compromiso de la empresa con la sostenibilidad social". El martes estuvieron en Jerez, este miércoles en Cádiz y aún les queda por pasar por Algeciras y La Línea antes de que finalice la semana.

Con esta singular y vistosa iniciativa quieren poner a disposición de los gaditanos más de cien puestos de trabajo que se irán cubriendo durante el proceso de la ruta así como en días posteriores ya que, según indicó Antonio Bernal, hay personas que no han pedido cita presencial y que serán atendidas más adelante.

Detrás de esta iniciativa se quiere conseguir un proceso de reclutamiento "más amistoso y cercano de lo habitual". De momento, la respuesta está siendo muy buena por parte de los gaditanos, ya que las citas se acabaron a los tres días de anunciarse la ruta "y estamos teniendo una afluencia de personas muy buena. Ayer se hicieron más de cien entrevistas y queremos acabar este viernes con más de 500".

En general la empresa Clece, que a día de hoy mantiene la concesión con el Ayuntamiento de Cádiz para la limpieza y mantenimiento tanto de las sedes judiciales como de los colegios públicos ofrece puestos de trabajo de limpiador o limpiadora, de vigilantes, cocineros... "todos los trabajos relacionados con los servicios que prestamos a la administración pública".

Desde Clece son conscientes de que el trabajo indefinido para personas vulnerables o en riesgo de exclusión o discapacidad es un mecanismo para lograr que entren de manera estable en el mercado de trabajo.

Alejandro cuenta ya con un trabajo fijo de vigilante jurado gracias a la iniciativa de Clece / Lourdes de Vicente

Según explicó el propio Bernal, la idea de la ruta surge en 2022 cuando se hicieron las primeras rutas de 'Cádiz emplea' y "la idea es romper una brecha digital que a día de hoy se sigue produciendo". Hay personas que, según el gerente de Clece, para llegar a optar a un puesto de trabajo o una entrevista tienen que pasar un proceso complejo que se inicia casi siempre con un registro en un portal de empleo, algo que para muchos puede parecer algo sencillo pero que para otros sigue siendo una tarea complicada que les aleja de esa posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.

Este sistema puesto en práctica por Clece, en colaboración con la Junta de Andalucía y los distintos ayuntamientos por los que pasa, hace que con tan sólo una llamada de teléfono pueda concertarse una cita y una entrevista de trabajo que en muchas de las ocasiones están resultando definitivas.

"Hemos roto todas esas dificultades con las que se encuentran las personas y hemos logrado transmitir una sensación de cercanía que nada tiene que ver con una fría entrevista en una oficina de una empresa o compañía".

En cuanto al perfil, Antonio Bernal afirma que el perfil de las personas que están acudiendo al autobús durante su parada en Cádiz es variopinto, aunque destaca que hay un perfil de personas con una edad algo más avanzada que "es importante tener muy en cuenta en una provincia tan castigada por el empleo como es Cádiz".

Antonio Bernal y Beatriz Gandullo compartieron comparecencia ante los medios delante del bus de Clece / Lourdes de Vicente

Por su parte, la concejala y teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Beatriz Gandullo, quiso agradecer a Clece esta singular iniciativa y haber convertido a la capital en una de las paradas de su autobús de Cádiz emplea.

"Todos los que nos conocen saben que tenemos puesto el foco en el empleo y en la formación como un vehículo para la búsqueda de trabajo y esta iniciativa, en particular, nos ha parecido muy novedosa. Al final las personas necesitan que se les pongan las cosas fáciles", según Gandullo

La concejala insistió en que "el proceso de búsqueda de empleo no puede ser solo una persona delante de un ordenador y un portal de empleo. Hay que pensar en que la falta de empleo desencadena en ocasiones en una frustración que hace que muchas de las habilidades que tienen o tenemos se queden escondidas e iniciativas tan sencillas como éstas hacen que ese tipo de personas salgan a la calle a dar a conocer esas habilidades y posibilidades. El empleo es libertad y es lo que te hace posible tener una vida digna", sentenció Beatriz Gandullo.

La estrecha colaboradora del alcalde de Cádiz, Bruno García, se hizo eco de la declaración de Antonio Bernal,y se detuvo, a pregunta de los periodistas, para recordar que el Ayuntamiento gaditano lleva mucho tiempo trabajando en la lucha contra esa brecha digital a la que hacía mención el representante de Clece y lo están haciendo con cursos de formación que pretenden fracturar esa brecha.

Dos contratados in situ: "Entré en paro y salgo trabajando"

No eran actores. O al menos no lo parecían. Isabel María Sánchez, residente en Puerto Real, acudía este miércoles por la mañana a la llamada de Clece y nada le hacía pensar que iba a entrar en el autobús parada y que iba a salir de él con un trabajo indefinido de limpiadora. "Ha sido muy fuerte, no me esperaba esto", insistía entre sonrisas Isabel María: "Me han contratatado de manera indefinida y empiezo el sábado a trabajar".

Ella, divorciada y con dos hijas ya mayorcitas, es cierto que lleva poco tiempo en paro pero ahora es ya indefinida: "Me he quedado sin palabras".

Otro afortunado: Alejandro Calvente Campos, 22 años, de Chiclana. De profesión: vigilante de seguridad. "Mi intención era buscar ya algo fijo en alguna empresa y parece que les ha gustado mi currículo así que parece que me voy a quedar con Clece durante un buen tiempo". "La entrevista ha ido superbién, muy amables. Entré en paro y salgo trabajando. Estoy contratado como vigilante de seguridad".