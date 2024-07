La ausencia del crucero Queen Anne de la Cunard no pasó desapercibida durante la concentración de cruceros en el puerto de Cádiz

Cádiz/Zarpó de Southampton (Reino Unido) el pasado día 28 de julio a las seis y veintidós minutos de la tarde, con destino final Barcelona, donde llegará este 2 de agosto a las siete menos cuarto de la mañana. Pero, según indican desde la consignataria que debía haber trabajado para el crucero Queen Anne, un “problema técnico” ha provocado que este recién estrenado crucero de la naviera británica Cunard decidiera hoy saltarse el puerto de Cádiz, la única escala programada de su viaje hasta la Ciudad Condal.

Casi seis días de navegación sin parar. De hecho, a la hora que se está redactando esta información, el Queen Anne se encuentra pasando por Gibraltar, a muy pocas millas de Cádiz, donde precisamente se encuentra uno de los mejores astilleros de reparaciones del mundo:Navantia.

Un turista revisa uno de los planos que suelen recibir al bajar del crucero para no perderse entre las calles de la capital / Germán Mesa

Pero realmente poco ha trascendido sobre lo ocurrido aunque a nadie se le ha pasado por alto el boicot al que se hacía referencia en la prensa internacional de las navieras, de momento sólo las británicas, a aquellos puertos que se consideren relativamente conflictivos en lo que se refiere a las protestas y concentraciones contra la presencia de los turistas, a pesar de que Cádiz no esté considerado uno de esos puntos calientes sino que sigue siendo calificado por las grandes y más importantes navieras como un “puerto amigable. Sea lo que sea, hacerle la cobra al puerto de Cádiz no ha sido demasiado normal y, en cuanto al problema técnico que pueda llevar a bordo, lo lógico sería alcanzar cuanto antes un puerto amigo donde poder

El AidaStella, atracado justo enfrente del monumento a Moret / Germán Mesa

solucionar la avería que pueda estar padeciendo, aunque se presume que ésta no será demasiado grave a la vista de que la naviera Cunard está dispuesta a someter al Queen Anne a un trayecto de seis días y cinco noches sin parar ni para repostar combustible ni comida, algo que no resulta lógico y menos cuando el buque se encuentra costeando la península española, donde precisamente no faltan puertos que puedan darle un margen de descanso al buque antes de su llegada a Barcelona.

Pero aún así, la ciudad vivió este último miércoles de julio la presencia de manera simultánea en puerto de tres grandes cruceros que trajeron hasta la capital a casi 13.000 turistas. Estuvieron el AidaStella, el MSC Virtuosa y el Norwegian Viva. Los más tempraneros fueron en Norwegian Viva, de la naviera NCL, y el Aida Stella, de Aida Cruises, que llegaron juntos a las ocho de la mañana.