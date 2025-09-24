Aulets Arquitectes hablará de la relación entre modos de habitar y el ecosistema, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz

Francisco Cifuentes, que junto a Sebastián Martorell integran el estudio Aulets Arquitectes, protagoniza la tercera y última conferencia del ciclo ‘Tres experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible’, que pone en marcha el Colegio de Arquitectos de Cádiz en colaboración con el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la ciudadanía de la Diputación de Cádiz. Tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, a las 19.00 horas en el salón de actos del Colegio.

El estudio que dirigen enPalma de Mallorca, se dedica a proyectos de investigación sobre arquitectura, paisaje y territorio, y el significado de la palabra que adoptan para darles nombre, “aulet”, puede traducirse como "cuarto pequeño", un recinto formado por algarrobos o robles en parcelas de secano. Se plantaban a propósito o se conservaban de los bosques preexistentes para que el ganado vacuno, ovino o porcino pudiera comer sus frutos y pastar a su sombra, lo que supone toda una declaración de intenciones. Porque así entienden la profesión de arquitecto, como un trabajo que ofrece respuestas a una comunidad en un territorio específico utilizando materiales y artesanías vinculados a dicho territorio.

Sus trabajos arquitectónicos ahondan en el modo de habitar, en la utilización de recursos locales y la adaptación a las condiciones climáticas. Y el resultado es un soporte para que los usuarios puedan desarrollar de manera confortable tanto las actividades cotidianas, como disfrutar de los pequeños placeres. Para Aulets cada proyecto es una oportunidad para plantear propuestas que establezcan nuevas relaciones entre el ser humano y el ecosistema en el que habitamos.

Su obraha formado parte de la exposición, ‘With Love From Spain’ en el Utzon Center (2021), del pabellón catalano-balear de la la Bienale di Architettura di Venezia, 2012; de la exposición itinerante ‘Materia Sensible: Jóvenes Arquitectos Catalanes’, 2010-2012 y de la exposición itinerante JAE, Jóvenes Arquitectos Españoles, Ministerio de Vivienda de España, 2008-2012.

Entre otros reconocimientos, han obtenidoel premio opinión Arquia/próxima (2008), el The Peter Davey Special Prize, de la revista ‘Architectural Review’ (2018) y el Best Architects Award (2019). También han sido finalistas de los Premios FAD y de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIEAU).

Francisco Cifuentes, que este jueves impartirá última ponencia del ciclo ‘Tres experiencias en torno a una arquitectura sostenible’ es arquitecto por la ETSAB (2002), Máster en Teoría y Práctica del Diseño Arquitectónico (2007) y Doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña (2015).

También destaca su labor docente en las Escuelas de Arquitectura de las Universidades Rovira i Virgili, Internacional de Cataluña y Ramón Llull y su labor en la administración pública como director general del departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (2015-18).