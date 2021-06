Denuncian el ataque a la placa que recuerda a las víctimas del 36 en la Plaza Asdrúbal de Cádiz

La Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz ha denunciado "un nuevo ataque a la placa de recuerda en la plaza de Asdrúbal a los casi doscientos gaditanos asesinados por los golpistas de julio de 1936", cuyos cadáveres aparecieron en los alrededores de la entonces plaza de toros. La asociación, que va a denunciar los hechos ante las autoridades policiales y judiciales, espera que el ayuntamiento haga lo mismo, para descubrir a los autores. "En la zona, a buen seguro, hay cámaras que podrían facilitar la búsqueda".

Según lamentan, hasta cinco veces ha sido atacada este monolito, "por quienes no quieren que se recuerden aquellos asesinatos". Además, ahora la agresión ocurre en el contexto de la polémica por la retirada de la placa que homenajeaba en su casa natal a José María Pemán en aplicación de las leyes de memoria histórica nacional y autonómica de 2007 y 2017. La Plataforma cree que este acto vandálico podría ser "una venganza".

Aún así, aseguran que "no son esos nostálgicos del rencor los que nos preocupan sino que su mensaje de odio pueda justificar no ya al vandalismo sino algo más preocupante y profundo: que se puedan igualar a víctimas y verdugos. Que vivamos en una sociedad, en la que el franquismo político y sociológico tiene tanta presencia, que considere que igual trato público merecen unas y otros".

"Tenemos confianza en que la sociedad gaditana sea sensible con la lucha de años de las víctimas del golpismo y el franquismo y sus familiares para ser reconocidos, para gozar del reconocimiento y no ser insultados. Pese a quien pese el odio y el rencor tienen cada vez menos espacio en la sociedad. El combate no ha sido vano y hoy contamos no sólo con la razón sino también con la fuerza de las leyes", afirman en un comunicado enviado a los medios.

"Ni nos amedrentará el odio y el rencor ni cejaremos en el empeño de que los asesinados por los golpistas y el franquismo en esta ciudad tengan reconocimiento público", han manifestado. "Volveremos a colocar la placa una vez más y todas las que haga falta. Los gaditanos tenemos una deuda con esos casi dos centenares de vecinos vilmente asesinados", apuntan, mientras recuerdan uno por uno los nombres de los identificados.