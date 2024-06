“Te asombraría la enorme extensión ganada al mar”

Este importante avance para la Institución y para la ciudad quedó reflejado en las páginas de Diario de Cádiz del 21 de mayo, en una noticia en la que compartió protagonismo con “el café y el azúcar, libres a partir del primero de junio”.

Hay que recordar que desde finales de la década de los 40, las obras para conformar la Zona Franca habían tomado impulso dirigidas por José Ochoa Benjumea.

Poco a poco, el paisaje de esta zona de la ciudad comenzará a cambiar de forma radical con la creación de un inmenso terreno ganado al mar.

El propio Ochoa escribió una carta dirigida al gaditano de la calle y publicada en este periódico el 1 de enero de 1954 –meses antes de abandonar el cargo de director de obra – en la que se jactaba de los trabajos: “… y de paso, te asombrarías, de la enorme extensión de terrenos que ya hemos ganado al mar y que alcanza los 600.000 m2”.

El artículo discurre en un tono irónico y de reproche en la que escribe “no voy, sin embargo, a cometer la tontería de aburrir al lector y aún a cansarlo con una relación de millones invertidos y obras ejecutadas, porque (…) acabaría por doblar la página del periódico para entretenerse mejor, por ejemplo, con el análisis de la posición del Cádiz FC en la Liga”.

Continuó Ochoa diciendo al gaditano: “Seguramente, amigo, tú que preguntas tanto por la Zona Franca aún no te has dado un paseo por allí; claro, está aquello tan lejos y son tan incómodos los transportes que, a lo más, algún domingo te habrás quedado en Mirandilla, pero de ahí no has pasado ni seguramente pasarás en tu vida, a menos que trasladen el campo de fútbol en la Laguna”.

Seguidamente, el ingeniero director de la Zona Franca, hizo un completo balance de los trabajos realizados: “verías un muelle terminado, verjas, vías, cables de suministro de energía eléctrica y tuberías para el abastecimiento de aguas. Podrías ver también cómo estamos cercando nuestros terrenos con la valla exigida por las Aduanas”.

Y concluyó Ochoa en su carta: “Y después de decirte amigo, todo esto, te acompañaría de nuevo hasta la calle Ancha. Las obras quedarían allí lejos, tan desconocidas por los gaditanos como si estuvieran en un apartado rincón de donde nadie parece acordarse”.

Diario de Cádiz, 1952. / DC

El muelle de Poniente

En abril de 1953 finalizó la obra del primer muelle, el de Poniente. Se celebró un acto oficial al que acudieron los ministros de Hacienda y de Obras Públicas junto con el entonces alcalde, José León de Carranza.

Diario de Cádiz se hizo eco de forma gráfica de los actos oficiales. Así, el 29 de abril de 1953 publicó el telegrama que el acalde dirigió al Jefe del Estado dando cuenta del evento: “se ha inaugurado, con toda felicidad, primer muelle Puerto Franco con atraque de destructores ‘Churruca’ y ‘Alcalá Galiano’ ”.

El acto contó también con la presencia de marineros del Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando.

Diario de Cádiz, 1954 / dc

Llegan los americanos

El 11 de noviembre de 1954 Diario de Cádiz publicó que llegó a la Zona Franca el primer tren con material de los Estados Unidos para la construcción de Bases españolas.

La noticia se destacó como un hito ya que “suponía el principio, por así decirlo, de la explotación de la Zona Franca gaditana”. También recogió este periódico que el evento “fue presenciado por los empleados y obreros que allí prestan sus servicios y por otras muchas personas” entre ellas “el gobernador civil y el jefe provincial de Movimiento; el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, D. Francisco Sánchez Cossío; y el ingeniero director accidental del Puerto de la citada zona, Juan Gonzalo”. Hay que subrayar que Juan Gonzalo y Vara cogió el relevo de Ochoa, que ya había dejado su cargo y había sido nombrado director del Puerto de Valencia.

Semanas después, el 17 de diciembre de 1954 atracó en el muelle de Poniente el ‘Atlantic Victory’, el primer buque mercante en llegar a estas instalaciones,

Diario de Cádiz aprovechó la noticia para abrir el año 1955, publicándola el 1 de enero.

La noticia recogió también que ya había 50 metros del muelle de Ribera terminados y 400 m del dique de Levante.

La fructrífera década de los 50 para la Zona Franca culminó con otro hecho relevante: el 20 de junio de 1958 tuvo lugar la inauguración de la que fue la primera industria privada que se asentó sus instalaciones. Fue ‘Factorías Oléicolas Industriales’ (FOISA), dedicada al almacenamiento de cereales.