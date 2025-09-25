La Asociación SoloSurf de Cádiz participa en el quinto ‘meeting’ del proyecto europeo SurFedAUT en la isla de Cerdeña

La Asociación SoloSurf de Cádiz participa hasta el próximo sábado en el `meeting`del SurFedAUT Project, que en esta ocasión tiene lugar en Cerdeña y que está organizado por la Bonga Surf School, la entidad que representa a Italia dentro de este proyecto financiado con fondos europeos.

En este encuentro, como ha venido ocurriendo en los anteriores, SoloSurf participa en calidad de representante de la España peninsular y para ello se han trasladado hasta la isla italiana tanto el director técnico y estratégico de SoloSurf, Jesús Borrego, como el director gerente de la entidad, Javier Martín, con el propósito de seguir avanzando en el cierre del documento objeto del proyecto, como es el cierre consensuado del Manual ESFA.

Dicho documento marca las directrices de las buenas prácticas vinculadas a la prevención de riesgos laborales y de seguridad en el ejercicio de la surf-terapia para personas con autismo de grado uno, y está basado en el mismo documento que aplica SoloSurf, que ha obtenido unos resultados óptimos en su aplicación con un índice de siniestralidad prácticamente nulo, como constata la empresa especializada en prevención de riesgos laborales, Quironprevención, responsable de tutelar las prácticas de la asociación gaditana.

Este proyecto ha venido desarrollándose desde principios de 2024 y el objetivo es que esté listo a finales del año presente, una vez concluya el último 'meeting', previsto para los próximos meses y que tendrá lugar en Francia organizado por la Water Family, entidad que representa al país vecino dentro del proyecto.

Según explica el propio Jesús Borrego, lo que se espera de este 'meeting' en Cerdeña es que haya "un muy buen conocimiento del Manual ESFA por parte de todas las entidades implicadas en el proyecto por la experiencia acumulada de casi dos años", sobre todo en lo concerniente a la generación "de un índice muy bajo de estrés psicosocial para los equipos dedicados a la surf-terapia y que se facilite la creación de entornos libres de estrés sensorial para los consumidores", todo ello en aras de alcanzar el desarrollo de una actividad "con calidad y que al mismo tiempo nos sirva de manera realista para avanzar en la investigación del surf terapéutico".

Así, resulta de vital importancia, añade Borrego, que los socios involucrados en el SurFedAUT Project "no piensen solamente como promotores capacitados en la organización laboral de una actividad como la surf-terapia, sino que además ayuden a entender las perspectivas de las empresas de prevención de riesgos laborales y, en consecuencia, piensen como prevencionistas". Por ese motivo, en este nuevo pilotaje del Manual ESFA que tiene lugar en Cerdeña ha sido invitada a participar una empresa de riesgos laborales de la zona para, mediante un acompañamiento en distintos momentos a lo largo de la semana y durante las sesiones de trabajo que se lleven a cabo, pueda visualizar el contenido del documento en estudio de primera mano.

Este es el quinto encuentro que mantienen las entidades involucradas en el proyecto, como se ha dicho más arriba, que echó a andar la primavera del año pasado en Cádiz y ha pasado ya por Portugal, Las Palmas de Gran Canaria, y Países Bajos el pasado mes de junio.

Además de las entidades mencionadas, están consorciadas en el SurfFedAUT Project el Ericeira Surf Clube y la Universidad de Beira Interior, en representación de Portugal, y la Holland Surfing Association, por Países Bajos. Los representantes de las siete entidades implicadas en el proyecto han venido participando de manera presencial en los distintos encuentros celebrados a lo largo de 2024 y 2025.