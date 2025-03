La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Cádiz denuncia retrasos en las listas de espera de reconstrucción mamaria

Más de 1.000 días de espera para someterse a una operación de reconstrucción mamaria, en concreto la que se realiza mediante la técnica conocida como 'colgajo diep'. Esta es la denuncia que lanza a la opinión pública la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (AMMA), que esta mañana se ha concentrado ante el hospital Puerta del Mar de Cádiz para protestar por el evidente incumplimiento de la garantía de plazo de esta intervención quirúrgica, que se sitúa actualmente en 180 días y cuya lista de espera supera con creces este plazo máximo establecido como norma. "Hay algún caso que lleva esperando cuatro años", ha afirmado a los medios de comunicación María José López, presidenta de esta asociación de carácter provincial, con sede en Jerez, que ha señalado también el gran problema de esta operación: "Solo se hace en el hospital Puerta del Mar y solo hay un cirujano plástico que la realiza".

Ha recordado María José López que fue su asociación la que logró llevar en el año 2016 al Parlamento andaluz la inclusión de la reconstrucción mamaria en el decreto de garantía de plazos, lo que situó este tipo de intervenciones en un plazo máximo de espera de seis meses, los citados 180 días. Reconoce la presidenta de AMMA que aquel logro "descongestionó" las listas de espera de la época, pero que a raíz de la pandemia los plazos se han vuelto a retrasar y que esto afecta especialmente a la técnica citada: "Hoy estamos aquí para que recuerden que la intervención está en el catálogo de garantía de respuesta, aunque haya existido una pandemia que sabemos que ha alargado todo el proceso. El cáncer de mama no se puede entender para una mujer sin cerrar el capítulo, sin que se realice la reconstrucción mamaria y que pueda seguir con su vida, que no viva con esa angustia continua".

¿Y cómo es la técnica del 'colgajo diep'? "Es un tipo de reconstrucción de la mama para la que se obtiene, de la parte inferior del abdomen, una porción de piel y tejido unido a unos vasos sanguíneos llamados perforantes epigástricos inferiores ('diep', en inglés), que luego se utiliza para la reconstrucción de la mama", según se explica en páginas médicas de internet. María José López reconoce la complejidad de la intervención quirúrgica: "No todo el mundo se puede operar de esta manera. Es una técnica avanzada en la que te quitan grasa del abdomen y la reutilizan para reconstruirte los senos. Esto no es una operación de estética, la reconstrucción mamaria no lo es. Que quede claro. Es el derecho a vivir con dignidad después de que el cáncer de mama te haya arrebatado todo. El 'colgajo diep' permite a la mujer no estar condenada a una prótesis. Es una operación que tiene más horas en el quirófano, necesita más gasto, más anestesia, necesita quirófanos y necesita cirujanos plásticos".

En este punto parece encontrarse, a priori, el problema en la provincia de Cádiz, donde solo se efectúa esta técnica en el hospital Puerta del Mar y donde solo hay un cirujano especializado en el 'colgajo diep', como se señala desde AMMA: "En verdad, hay un solo cirujano plástico en este hospital de Cádiz reconstruyendo con esta clase de operación para toda la provincia de Cádiz. Imagínese la lista de espera que puede haber y la de mujeres que se querrán operar en un futuro y que tendrán que esperar. No se puede esperar mil días".

En lo que no entra María José López es en cómo debe solucionarse este embudo provocado por la lista de espera y el incumplimiento de plazos: "Yo digo que como se solucione no es mi propósito ni estoy aquí por eso. El que lo tenga que arreglar que lo arregle, a quien haya que dirigirse que sepa que estamos aquí, y que las mujeres están aquí protestando y reivindicando ese derecho. Supongo que un cirujano plástico para toda la provincia de Cádiz es poco en esta especialidad. Sé que hay otros cirujanos que ayudan a este cirujano, que es una eminencia. ¿Recursos económicos? También ¿Quirófanos? También. Pero si abren más quirófanos y solo tienen a ese cirujano para esa operación...".

"Hemos sido pacientes, hemos estado dialogando con la anterior delegada territorial de Salud , Isabel Paredes. Con la nueva de ahora, Eva Pajares, aún no hemos hablado. Pero esto no es nuevo".

La propia María José López, que recuerda que ella en su época no pudo someterse a este tipo de reconstrucción mamaria, señala que para una mujer mastectomizada no es sencillo afrontar el día a día, su vida cotidiana, cuando se está incluida en una lista de espera que presenta tanto retraso: "Yo misma he vivido esto, y estar esperando te impedía rehacer tu vida. Era levantarte angustiada. Para una mujer que no tiene pecho, que eso ya le angustia, es un problema cuando se quiere hacer deporte, ir a un gimnasio y hacerlo con una prótesis externa; no se pueden prever viajes a largo plazo porque no sabes si te van a llamar para la operación... Tu vida emocional y tu vida de pareja, claro que te afecta. Cualquier cosa te afecta".