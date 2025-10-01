El arte de la pesca y la riqueza del litoral llegan a los institutos de Cádiz

¿Qué es una acedía y cómo se captura? ¿Cómo se pesca el choco, un maestro del camuflaje y la caza? Los alumnos del IES Drago pueden conocer desde este miércoles en el vestíbulo del centro educativo muchas curiosidades sobre el arte milenario de la pesca artesanal en el litoral gaditano gracias a la exposición ‘Conoce y embárcate’, organizada por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la Junta de Andalucía. La muestra se enmarca dentro de la campaña ‘La mar de Cádiz y sus gentes’, puesta en marcha para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de este sector estratégico en la provincia.

En el espacio expositivo se ofrece mucho conocimiento, sobre el pez volador o sobre la concha fina de la Atunara. Sobre el atún salvaje de almadraba o sobre el pulpo de chivo, siendo el chivo un tubo de níquel brillante relleno de plomo con cebo con sardina o caballa. Sobre el arrastre de fondo del langostino de Sanlúcar o los trasmallos ciegos (red con una malla más cerrada) que se usan para coger las galeras.

El técnico de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, José Carlos Escaleras, destacó en el acto de inauguración de la exposición algunos de los problemas del sector, entre ellos el desplazamiento de especies y la merma de productos que ocasionan las algas invasoras y la falta de relevo generacional en la pesca. De ahí que sea necesario “trasladar la cultura de la pesca a la sociedad civil”, con esta iniciativa y otras que integran la campaña como las visitas guiadas a lonjas y puertos para alumnos de Primaria; las jornadas de promoción del pescado fresco del litoral gaditano (boquerón, concha fina, gamba, atún, borriquete, entre otros) en los mercados de abastos de Arcos, Villamartín, Ubrique y Prado del Rey;o los talleres prácticos en centros de mayores de Cádiz, Jerez, Arcos, Olvera y Ubrique para dar a conocer especies, métodos de captura y beneficios nutricionales.

Escaleras precisó que Fecopesca quiere dar a conocer “que este no es un trabajo peligroso como se suele contar en las noticias, enfocando esta iniciativa en acercar la pesca a la juventud, “dar visibilidad al trabajo de nuestras comunidades pesqueras y garantizar el relevo generacional necesario para mantener viva la pesca artesanal en la provincia”. Porque “es una profesión de futuro que aporta productos de calidad a una dieta saludable”.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, hizo hincapié en el apoyo de la institución provincial al sector primario y expresó la necesidad de que “se conozca la realidad de la pesca y sus problemas”, intentando generar un “vínculo” entre el sector y la ciudadanía.

Acercar la mar a la juventud

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, José Ángel Aparicio; en un acto conducido por la directora del IES Drago María José Albarrán, señaló que “tenemos que acercar la cultura marinera y pesquera a nuestro alumnado, porque eso no sólo enriquece su formación sino que también les va a abrir los ojos a una realidad cercana y, al mismo tiempo, desconocida para muchos”. Se trata de una realidad que “habla de sostenibilidad, de identidad y de futuro”, que “nos va a recordar que el mar es nuestro y es un tesoro que debemos conocer, cuidar y proyectar hacia nuevas generaciones”. Añadió que desde la delegación territorial de Educación, “queremos fortalecer esos lazos entre tradición y juventud, entre experiencia y aprendizaje, entre marineros, pescadores y estudiantes”.

La exposición ‘Conoce y embárcate’ estará disponible en el IES Drago hasta el 14 de octubre. Luego, la muestra se trasladará a los institutos Alminares de Arcos de la Frontera (a partir del 15 de octubre); Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (29 de octubre); Coloma de Jerez de la Frontera (11 de noviembre) y Sierra de Líjar de Olvera (25 de noviembre).