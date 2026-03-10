Arranca la VI Campaña “Salvemos al chorlitejo patinegro”, una de las aves más amenazadas de las playas de Cádiz

Con el inicio de su periodo de reproducción, arranca la VI campaña del proyecto “Salvemos al chorlitejo patinegro”, una iniciativa de conservación que busca proteger a esta pequeña ave limícola que nidifica directamente sobre la arena de nuestras playas.

El proyecto, impulsado por la organización ecologista Agaden-Ecologistas en Acción, se centra en la protección de los nidos, el seguimiento científico de la población y la sensibilización ciudadana, elementos clave para mejorar la supervivencia de una especie especialmente vulnerable a las molestias humanas, la presencia de perros sueltos, la limpieza mecánica de playas y la pérdida de hábitat.

Como paso previo al inicio de esta nueva temporada, recientemente se celebró una reunión de coordinación con responsables y coordinadores de los diferentes municipios participantes en el proyecto, en la que se analizaron los datos y resultados obtenidos durante la campaña anterior. Este encuentro permitió evaluar el estado de las poblaciones, compartir experiencias de gestión y planificar las acciones que se desarrollarán durante la nueva campaña reproductora.

Durante los próximos meses, el equipo de voluntariado realizará tareas de localización de nidos, instalación de protecciones, seguimiento de parejas reproductoras y campañas de información dirigidas a usuarios de las playas. Estas acciones buscan compatibilizar el disfrute del litoral con la conservación de la biodiversidad.

Ejemplares de chorlitejo patinegro en una playa gaditana. / A-EA

Retirada de residuos

El proyecto inicia su VI campaña de conservación con el comienzo de las jornadas de limpieza y preparación de playas en distintos puntos del litoral de la provincia de Cádiz, una acción clave para favorecer la reproducción de esta pequeña ave amenazada que nidifica directamente sobre la arena.

Las primeras actividades de la campaña consisten en limpiezas de playas con voluntariado, destinadas a retirar residuos y mejorar el estado de los hábitats donde el chorlitejo patinegro establece sus nidos durante la primavera. Estas actuaciones no solo contribuyen a la conservación de la especie, sino que también fomentan la sensibilización ciudadana sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas litorales.

Durante las próximas semanas, el proyecto desarrollará actividades en casi todos los municipios de la costa gaditana, entre ellos Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Cádiz, Chiclana, Conil, Vejer, Tarifa, Algeciras, San Roque y La Línea.

Un pollo de chorlitejo patinegro en la mano de un anillador experto. / Ornella Antonelli y Vicente Cogollos

Un ave con huevos y pollos extremadamente vulnerables

El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) es una especie emblemática de las playas naturales del litoral andaluz. Su estrategia reproductiva —nidificar en pequeñas depresiones sobre la arena— hace que sus huevos y pollos sean extremadamente vulnerables a las molestias humanas, la presencia de residuos, el tránsito de personas y mascotas, así como a la pérdida y degradación del hábitat.

Con esta sexta edición de la campaña, el proyecto refuerza la colaboración entre asociaciones, voluntariado, administraciones y ciudadanía para proteger los enclaves de nidificación, informar a los usuarios de las playas y promover un uso más responsable del litoral.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en las actividades de voluntariado y a colaborar en la protección de la especie, recordando que pequeños gestos como respetar las zonas señalizadas, llevar a los perros atados o no dejar residuos en la playa pueden marcar la diferencia para la supervivencia del chorlitejo patinegro.

La campaña continuará durante toda la temporada reproductora con seguimiento de nidos, señalización de zonas de cría, acciones de sensibilización y actividades educativas, consolidando un proyecto que, año tras año, suma más apoyos en defensa de la biodiversidad del litoral gaditano.