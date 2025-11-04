El cantaor Arcángel, el escritor Raúl Quinto, el grupo Hidrogenese y el Monkey Week, entre las propuestas culturales de la UCA en noviembre

El mes de noviembre arranca en la Universidad de Cádiz con una variada programación diseñada desde el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura donde se pone en valor la expresión musical, la creación artística y la divulgación del pensamiento crítico.

El protagonismo musical de este mes es indiscutible. El Campus de Cádiz acogerá dos actuaciones del XXIII Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla. El viernes 14, Lorena Álvarez presentará su disco El poder sobre una misma en el patio del Edificio Constitución 1812. Al día siguiente será el turno de Hidrogenesse, con un concierto especial 25 aniversario en el que celebrarán la publicación de su primer single Así se baila el siglo XX. Ambas actuaciones comenzarán a las 22:00 horas y las entradas pueden adquirirse por 10 euros.

También en el ámbito musical, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá el Campus Jazz con el sexteto de Baldo Martínez y su proyecto Música Imaginaria, el miércoles 12 a las 19:30 horas. Y del 20 al 22 de noviembre, la Universidad de Cádiz volverá a formar parte del festival Monkey Week, en El Puerto, con el Escenario Campus Rock, acercando a los estudiantes universitarios a las nuevas tendencias musicales y ofreciendo descuentos a menores de 25 años.

El flamenco tendrá un espacio de privilegio el jueves 13, con la participación del cantaor Arcángel, quien mantendrá un diálogo abierto con el flamencólogo Fernando Gallo en el Edificio Constitución 1812 de Cádiz, en un nuevo encuentro del ciclo Presencias Flamencas. La actividad será presentada por Francisco Perujo y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La programación cultural también incluye propuestas literarias destacadas. El jueves 20, el escritor Raúl Quinto, Premio Nacional de Narrativa 2024 por Martinete del rey sombra, será protagonista de un encuentro literario en Cádiz. El acto, que se celebrará en el Edificio Constitución 1812 a las 19:00 horas, lo pondrá en conversación con el crítico Daniel Heredia y cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Además, noviembre trae consigo exposiciones, cine, fotografía, teatro y una amplia oferta de formación artística en todos los campus. Entre ellas destacan la exposición La métrica y la lágrima, de Marcos Goymil, en la Kursala del Edificio Constitución 1812; el ciclo de cine Campus Cinema Alcances; y el ciclo de proyecciones fotográficas Perspectivas del fotógrafo Daniel Casares, que se desarrollará en Cádiz, Jerez y Algeciras.

Puede consultar toda la programación cultural de la Universidad de Cádiz en el siguiente enlace:

https://extension.uca.es/wp-content/uploads/2025/10/008.-Agenda-Cultural-Noviembre-2025.pdf