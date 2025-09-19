Aprobado el proyecto de reurbanización de la calle Mirador en Cádiz

Una de las demandas históricas del barrio de Santa María en materia de urbanismo será atendida en breve por el Ayuntamiento de Cádiz. Y es que la junta de gobierno local ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de urbanización de la calle Mirador, que saldrá a licitación en los próximos meses después de dar forma a un proyecto que ha contado con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, según ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García.

La calle tendrá plataforma única tras una actuación largamente solicitada por la asociación vecinal del barrio, en una vía adoquinada donde se han producido varias caídas. "El barrio lo ha peleado mucho", ha dicho García al explicar el proyecto municipal. El pliego tendrá un presupuesto de licitación de 234.000 euros.

La junta local, además, ha aprobado una nueva fase del plan de asfaltado que se ejecuta en la capital con los fondos procedentes de la Diputación Provincial. En este caso se destinarán 445.000 euros para actuar en la Cuesta de las Calesas, la avenida Lacave, las vías contiguas a Antonio Muñoz Quero, el entorno de los Juzgados de San Jose y la calle Sorolla en el barrio de la Laguna.