Aparece un cadáver flotando en el mar cerca de la playa de Cortadura, en Cádiz
Un socorrista localiza el cuerpo a una milla y media de la costa, pudiendo ser de uno de los tres desaparecidos que cayeron al mar desde una narcolancha el pasado jueves
Desactivada la búsqueda de los tres tripulantes de la embarcación que apareció varada en la Victoria de Cádiz
Un cadáver ha aparecido flotando en el mediodía de este miércoles a una milla y media, aproximadamente, de la playa de Cortadura. Según ha podido saber este medio, el cuerpo ha sido localizado por un socorrista que se encontraba vigilando la costa desde la torreta situada a la altura de Las Brisas, en la playa Victoria.
En un día soleado y con buena mar, este socorrista ha podido divisar desde tierra el cadáver flotando. Ante esto, la lancha de socorrismo que se encontraba en ese momento trabajando en la playa se ha acercado hasta el lugar para su localización. Una vez allí, se ha dado aviso a Salvamento Marítimo.
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una embarcación de Salvamento Marítimo para su localización, que se ha producido en torno a las 14.30 horas, así como su rescate y su traslado a Puerto América.
Allí, la Guardia Civil ha procedido al levantamiento del cadáver. Ahora, se le tendrá que practicar la autopsia para poder proceder a su identificación.
Cabe recordar que tres personas (un joven algecireño del barrio del Saladillo y dos marroquíes) permanecen desaparecidas desde la noche del pasado jueves tras caer al mar desde una narcolancha que finalmente acabó varando en la playa Victoria a causa de los efectos de la borrasca Claudia. El cuarto tripulante fue quien dio aviso a Salvamento Marítimo, activándose una búsqueda que quedó suspendida el pasado lunes.
Ahora, una vez que se le practique la autopsia, se podrá corroborar si el cadáver encontrado cerca de la playa de Cortadura corresponde a uno de los desaparecidos.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por McDonald’s
CONTENIDO OFRECIDO POR LICORES DEL MONO
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.
CONTENIDO OFRECIDO POR EOI