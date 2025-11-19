Aparece un cadáver flotando en el mar cerca de la playa de Cortadura, en Cádiz

Un cadáver ha aparecido flotando en el mediodía de este miércoles a una milla y media, aproximadamente, de la playa de Cortadura. Según ha podido saber este medio, el cuerpo ha sido localizado por un socorrista que se encontraba vigilando la costa desde la torreta situada a la altura de Las Brisas, en la playa Victoria.

En un día soleado y con buena mar, este socorrista ha podido divisar desde tierra el cadáver flotando. Ante esto, la lancha de socorrismo que se encontraba en ese momento trabajando en la playa se ha acercado hasta el lugar para su localización. Una vez allí, se ha dado aviso a Salvamento Marítimo.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una embarcación de Salvamento Marítimo para su localización, que se ha producido en torno a las 14.30 horas, así como su rescate y su traslado a Puerto América.

Allí, la Guardia Civil ha procedido al levantamiento del cadáver. Ahora, se le tendrá que practicar la autopsia para poder proceder a su identificación.

Cabe recordar que tres personas (un joven algecireño del barrio del Saladillo y dos marroquíes) permanecen desaparecidas desde la noche del pasado jueves tras caer al mar desde una narcolancha que finalmente acabó varando en la playa Victoria a causa de los efectos de la borrasca Claudia. El cuarto tripulante fue quien dio aviso a Salvamento Marítimo, activándose una búsqueda que quedó suspendida el pasado lunes.

Ahora, una vez que se le practique la autopsia, se podrá corroborar si el cadáver encontrado cerca de la playa de Cortadura corresponde a uno de los desaparecidos.