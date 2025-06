Aparcar en Cádiz en verano: conozca dónde están las zonas naranjas y azules

Este martes 1 de julio y hasta el próximo 31 de agosto entran en funcionamiento las zonas de estacionamiento regulado de verano en la capital gaditana. El objetivo, según se explica desde el Ayuntamiento de Cádiz, es garantizar mediante la rotación de vehículos el acceso de visitantes a la playa y favorecer el estacionamiento de los residentes en dichos ámbitos; así como la unificación de horarios en aquellas zonas permanentes en regulación, exclusivamente durante los días indicados.

Así, al igual que el pasado año, habrá una zona de estacionamiento regulado que combinará una zona azul con 362 plazas y una zona naranja, con prioridad para residentes, con 261 plazas, en horario de lunes a domingo, incluso festivos, entre las 9.00 y las 21:00 horas y un tiempo máximo de estacionamiento de tres horas en zona azul y para usuarios de rotación en zona naranja mientras que los residentes podrán estacionar hasta un máximo de 5 días.

Las vías públicas afectadas son las siguientes:

-Zona azul: Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, entre Mirador Playa de las Mujeres y Plaza Asdrúbal, Avda. Amílcar Barca entre Plaza Asdrúbal y C/ Brasil excluyendo 18 plazas que irán destinadas a reservado para el IMD, Paseo Marítimo entre C/ Brasil y Glorieta Ana Orantes, Avda. Cayetano del Toro entre Glorieta Ana Orantes y Plaza Madrid, Avda. Periodista Beatriz Cienfuegos entre Plaza Madrid y Glorieta Cortadura, Glorieta Cortadura, Paseo Marítimo entre Glorieta Cortadura y C/ Caracolas, y C/ Caracolas.

-Zona naranja: C/ Guillermo J. Chaminade, C/ Arqueóloga María Josefa Cisneros, Plaza Santo Ángel de la Guarda, C/ Arcángel San Miguel, C/ Marianista Cubillo, C/ Callejón del Blanco, C/ Cielo y C/ San Juan Bautista.

Con la puesta en marcha de estas zonas de estacionamiento regulado de verano se modifica el actual horario de las zonas azules permanentes existentes que entren en conflicto con los horarios de las zonas azules de verano y las zonas naranjas de plaza Escritor Ramón Solís y ámbito de calle Muñoz Arenillas, exclusivamente entre los días 1 de julio y 31 de agosto, quedando establecido de lunes a domingo y festivos entre las 9.00 y las 21 horas.

Las calles afectadas serán Alcalde Manuel de la Pinta, Barcelona, Santa Rafaela María y la plaza Asdrúbal.

Destacar que este es el segundo año consecutivo que la zona de estacionamiento regulado de verano es desde 1 de julio al 31 de agosto ya que anteriormente el periodo abarcaba desde el 1 de junio al 15 de septiembre. Las zonas afectadas son las mismas que el pasado año.