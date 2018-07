Otro año más con Sufi Cointer

El equipo de gobierno va a presentar una propuesta en el pleno de este viernes para volver a prorrogar la concesión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad a la empresa Sufi Cointer. Una medida que se conoció en la mañana de ayer y que llega al pleno por la vía de urgencia, después de que a finales de este mes vaya a cumplirse el segundo año de prórroga de este servicio sin que se haya anunciado la licitación de un nuevo pliego de condiciones.

Esta nueva prórroga solicitada por el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, se anuncia para un período "no superior a un año, mientras se procede a la licitación y posterior adjudicación del servicio" y por un coste de 16.459.306,92 euros (la misma cuantía que se viene abonando desde 2016).

En el informe que ha emitido al respecto de esta nueva prórroga la Intervención municipal se recuerda cómo el servicio de limpieza ya ha sufrido dos prórrogas anteriores, que son las que establecía el pliego de condiciones administrativas del contrato que el Ayuntamiento firmó con la UTE Sufi Cointer en 2006. La primera -"prórroga obligatoria para el adjudicatario por un año", establecía el citado pliego- acordada por el pleno el 27 de mayo de 2016; y la segunda -"prórroga forzosa para el adjudicatario" que "no podrá exceder de un año", según- aprobada el 28 de julio de 2017 y válida hasta este próximo día 31.

Teniendo esto en cuenta, la Intervención refleja que ya debería haberse "tramitado, aprobado y adjudicado el nuevo expediente de contratación para estos servicios", insistiendo en que "debe aprobarse a la mayor brevedad y sin ningún tipo de dilación el correspondiente expediente de contratación". Llega a afirmar el informe de Intervención que "no podría informar favorablemente una propuesta de nueva prórroga contractual del contrato administrativo" teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a la concesión de limpieza, pero que se ve "en la obligación" de hacerlo "por razones de interés público". Si no hay prórroga, no habría gestión de la limpieza.

Eso sí, advierte que la duración de esta nueva prórroga del contrato "debe ser la mínima y absolutamente imprescindible hasta la adjudicación del nuevo contrato, sin exceder de un año", que durante ese tiempo "deben extremarse las medidas para que no se incrementen los costes del contrato a cargo del Ayuntamiento, significativamente los laborales", y que debe tramitarse y aprobarse "a la mayor inmediatez, sin demoras de ningún tipo y con toda la celeridad que sea posible el correspondiente expediente de contratación del servicio".

Estas duras advertencias de la Intervención se unen a las críticas que en los últimos años han ido trasladando los distintos grupos políticos de la oposición que han reclamado al equipo de gobierno la licitación del nuevo contrato de limpieza, expirado desde el 31 de julio de 2016. Incluso -como recuerda el informe que con motivo de esta nueva prórroga ha redactado también la Secretaría General Accidental del Ayuntamiento- hay creada una comisión informativa de Presidencia (desde el 27 de octubre de 2017) para estudiar ese nuevo pliego del servicio de limpieza; comisión que hasta la fecha ha celebrado tan solo dos reuniones, a la espera de que se cumpla el acuerdo plenario del 25 de mayo pasado para volver a convocar la citada comisión, antes de iniciar la tramitación del expediente.

La empresa Sufi Cointer ha mostrado su disposición a mantener la prestación del servicio de limpieza durante los próximos doce meses en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo hasta la actualidad; aunque en la aceptación de esta prórroga la empresa se reserva la posibilidad de revisar las condiciones y actualizarlas en su caso "previa justificación y contradicción entre las partes, para garantizar el equilibrio ante cualquier acontecimiento sobrevenido que altere su actual economía". A este respecto también ha llamado la atención la Intervención municipal, que hace constar que "no deben tomarse medidas, y menos aún promoverlas desde el Ayuntamiento, que determinen un incremento de costes, significativamente los laborales".

Desde el equipo de gobierno, por su parte, se ponía ayer el acento en que se dispone de la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a esta prórroga, a la vez que reseñaba la aceptación de la Intervención. Y sobre el futuro contrato de limpieza, el concejal de Medio Ambiente aseguraba ayer -de nuevo- que el nuevo pliego "se está ultimando", recordando que el apartado técnico del mismo cuenta con el consenso de la comisión paritaria creada para este asunto "para que los grupos de la oposición pudieran realizar sus aportaciones" y que el apartado administrativo es el que ha centrado el trabajo posterior de los técnicos, influenciado "por la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público" que, entre otras cuestiones, reduce el tiempo de contrato de diez años (por los que se venían firmando hasta ahora estos contratos) a un máximo de cuatro (con hasta dos años más de prórroga).

En este contexto se debatirá el viernes esta nueva prórroga del servicio de limpieza, que desde el 1 de agosto de 2016 espera la licitación de un nuevo contrato que aporte nueva maquinaria y nuevos modelos de limpieza para una ciudad que hasta la fecha mantiene los pilares de la limpieza viaria y recogida de basura que se dio hace ya trece años.