Ana Morales bailará en el Museo de Cádiz para celebrar el XV aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha dado a conocer el “ambicioso y extenso programa extraordinario de actividades” que se va a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas para celebrar el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un programa que en la capital gaditana se materializa en una actuación de la bailaora Ana Morales en el Museo Provincial de Cádiz.

“Más que una efeméride supone toda una oportunidad para reafirmar el compromiso de Andalucía con su arte más universal, al proyectar una mirada dinámica y abierta sobre el flamenco como motor identitario, cultural y económico de Andalucía”, ha señalado Del Pozo cuya consejería organiza espectáculos, encuentros, foros, exposiciones y actividades divulgativas en un programa que “con más de 170 actividades, supone un ejemplo de colaboración institucional, ya que cuenta con la participación de más de 40 entidades culturales" y que cuenta con la participación de más de 400 artistas, incluyendo figuras consagradas y talentos emergentes.

En la capital gaditana, la cita con el arte de Ana Morales tendrá lugar el 16 de noviembre a las 12.00 horas en el Museo de Cádiz bajo el rótulo de Flamenco Expuesto. Y es que este día, Día del Flamenco, este innovador proyecto Flamenco Expuesto fusionará el patrimonio material de nuestros museos con el inmaterial del flamenco. Ocho museos y centros de creación contemporánea de todas las provincias andaluzas acogerán, de manera simultánea, actuaciones de artistas flamencos que interpretarán una pieza de creada para la ocasión y el espacio que la acoge.

Además, el flamenco de Cádiz también estará presente en otras provincias andaluzas durante este aniversario. De esta forma, la bailaora gaditana María Moreno presentará su Magnificat el día 13 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla.

Otros encuentros en la provincia de Cádiz

Estos actos de celebración del XV aniversario de la proclamación del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad también tienen su repercusión en la provincia gaditana. Así, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras, se celebrará el Foro de Estrategias de Futuro para las peñas Flamencas de Andalucía.

De esta forma, entre los próximos 28 y 29 de noviembre, y coincidiendo con el 40 aniversario de la creación de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, el Instituto Andaluz del Flamenco, junto a las ocho Federaciones Provinciales de Peñas, pondrá en marcha esta cita compuesta por conferencias, mesas de trabajo y una visita guiada al centro.

Además, hay que recordar que en estos días también tendrán lugar algunas de las actuaciones del Circuito Andaluz de Peñas que en la provincia alcancarán en el mes de noviembre a Ubrique (7 de noviembre, a las 20:00 horas. Actuación del bailaor gaditano Daniel Saltares), Espera (14 de noviembre, a las 22:00 horas. Actuación de la bailaora Manuela Vargas), Jerez (14 de noviembre, a las 22:00 horas. Peña Cultural Feminista y LGTBI La Lola. Actuación de la bailaora Elena Arias) y San Roque (15 de noviembre, a las 16:30 horas. Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro, en Guadiaro.Actuación del cantaor Abraham El Zambo)