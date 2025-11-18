Ana Caballé, Premio Nacional de Historia, en 'Cádiz, libro abierto'

Anna Caballé, Premio Nacional de Historia 2019, estará este miércoles 19 de noviembre en Cádiz para participar en un nuevo encuentro del ciclo Cádiz, libro abierto, una propuesta del Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, patrocinada por la Fundación Unicaja para poner en valor la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu.

Así, la autora hablará en esta cita sobre la historia de esta particular biblioteca bajo el título Las bibliotecas, imagen de un espacio feliz. La actividad tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las 19.00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz.

Anna Caballé fue una lectora voraz desde la infancia. En la Universidad de Barcelona se doctoró con la tesis La literatura autobiográfica en España; posteriormente fue profesora titular de Literatura española y, más tarde, responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Su línea de investigación es el estudio y la divulgación de la escritura autobiográfica en lengua española. Entre 2007 y 2021 fue presidenta de la asociación sobre género y cultura Clásicas y modernas.

Especialista en biografías, en 2019 recibió el Premio Nacional de Historia de España por su obra Concepción Arenal. La caminante y la sombra. Entre otras obras ha editado y dirigido en 2003 la colección La vida escrita por las mujeres en cuatro volúmenes; en 2004 publicó Francisco Umbral. El frío de una vida; y en 2010 Carmen Laforet. Una mujer en fuga junto a Israel Rolón. Su obra más reciente es Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel, sobre esta autora miembro del revolucionario grupo de las Sinsombrero y cumbre de las letras hispánicas.

‘Cádiz, libro abierto’

El Centro Andaluz de la Letras y la Fundación Unicaja se marcan como objetivo un año más dar a conocer la riqueza documental de la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, ubicada en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz.

En esta edición participarán, tras Ramón Andrés y Anna Caballé, la antropóloga María Belmonte el 3 de diciembre y el astrofísico y filósofo Juan Arnau el 18 de diciembre. Todas las sesiones se celebrarán en el centro cultural de Unicaja.