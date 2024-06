Alumnos del Bachillerato bilingüe de francés del IES Drago no pueden matricularse en la Universidad

36 alumnos de segundo curso de Bachibac del Instituto de Educación Secundaria Drago de Cádiz temen no poder hacer la preinscripción para la carrera que elijan tras haber superado la Selectividad. Bachibac es un programa de doble titulación que ofrece al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente el Título de Bachiller español y el Diplôme du Baccalauréat francés al término de sus estudios secundarios postobligatorios. Este programa de excelencia se puede cursar en los centros escolares de ambos países en los que se oferte el currículo mixto.

El problema radica en que deben recibir del país galo unos códigos que validen ese título y estos estudiantes del instituto gaditano aún no los tienen en su poder, por lo que sin ellos no pueden activar la preinscripción en la Universidad. Cuando el alumno se inscribe en el Distrito Único Andaluz, el portal web de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, que facilita el acceso a la educación superior en esta Comunidad Autónoma, debe incluir los códigos recibidos desde Francia, pero sin ellos no pueden realizar ninguna acción porque no se les reconoce esa doble titulación.

La alarma entre los padres es aún mayor porque el plazo de preinscripción para elegir carrera termina el próximo lunes 24 de junio y si no los reciben hasta esa fecha los 36 estudiantes gaditanos no podrán elegir carrera en primera instancia aunque hayan sacado una nota alta o la que les de acceso a la que deseen.

Si estos códigos no llegan el próximo lunes, estos 36 alumnos tendrían que esperar a la segunda convocatoria, la de septiembre, y las posibilidades de acceder a las carrera elegida se reducirían enormemente.