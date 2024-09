Alrededor de 800 expertos asistirán en Cádiz a la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología

Alrededor de 800 expertos se darán cita del 10 al 13 de septiembre en Cádiz para asistir a la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el XIX Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia. Esta cita anual, en la que están previstas más de un millar de comunicaciones, servirá para que profesionales en el ámbito de la epidemiología hagan un repaso por los retos a los que debe hacer frente esta disciplina, en un contexto global marcado por las desigualdades, el cambio climático, el concepto ‘One Health’ (una sola salud) y los imparables avances tecnológicos y la inteligencia artificial.

La XLII Reunión Anual de la SEE es también el XIX Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia (APE), que bajo el lema ‘Desafíos de la epidemiología ante los nuevos paradigmas en salud’ reflexionará sobre cuestiones como las desigualdades en salud, el papel de las enfermeras en la salud pública, y la epidemiología en el siglo XXI. El encuentro científico se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Cádiz, con quien la SEE ha suscrito un convenio de colaboración.

Por tercer año consecutivo, la reunión anual de la SEE contará con una mesa redonda abierta al público en la que se hablará sobre gentrificación y salud. El objetivo de estas mesas es acercar a la ciudadanía cuestiones relacionadas con la epidemiología y la salud. En este caso, concretamente, sobre el fenómeno de la gentrificación que sufren muchos barrios y ciudades turísticas y sus implicaciones para la salud.

La mesa abierta tendrá lugar mañana, martes 10 de septiembre a las 18.00 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. En ella participarán David Cifredo Franco, presidente FACUA-Consumidores en Acción; Esther Sánchez Ledesma, de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); y Juan A. Córdoba Doña, del Servicio Andaluz de Salud. Estará moderada por Andrés Rabadán, presidente del Comité Organizador, y Eduardo Briones, director de la Unidad de Salud Pública del Distrito Sevilla (Servicio Andaluz de Salud).

La mesa inaugural del congreso tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 11.30 horas y abordará los retos y las nuevas oportunidades de la epidemiología y la salud pública. La conferencia correrá a cargo de Alfredo Morabia, profesor de Epidemiología de la City University of New York y Columbia University y Editor en jefe del American Journal of Public Health (AJPH). Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, ejercerá de moderadora.

La mesa de clausura, prevista el viernes 12 de septiembre a las 12.00 horas, reflexionará sobre la epidemiología y la salud pública española ante los nuevos paradigmas, con Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, como ponente, y Óscar Zurriaga, presidente de la SEE, como moderador.

La última Reunión Anual que la SEE celebró en Andalucía fue en 2016, en la Facultad de Medicina de Sevilla, y tuvo una gran repercusión entre los y las profesionales que trabajan en el campo de la epidemiología en esta comunidad autónoma. Este año, sus organizadores buscan repetir el éxito de aquella edición: “Esperamos que los temas del congreso resulten relevantes y estimulen el debate y la participación entre los profesionales de Andalucía. Quizás sea el primer gran evento presencial después de la pandemia, siendo una buena oportunidad para el encuentro y la reflexión de los grandes retos de la epidemiología”, apunta Eduardo Briones, secretario del Comité Organizador del encuentro científico.

A lo largo de las cuatro jornadas que dura el congreso, habrá espacio para hablar sobre otros temas que preocupan tanto a los profesionales como a los ciudadanos de a pie, como la gentrificación y su impacto sobre la salud de la población, el tabaquismo, el cáncer en personas jóvenes, el alcohol, le enfermería y la salud pública, las infecciones de transmisión sexual o las enfermedades cardiovasculares.

El objetivo de este encuentro es poner en común una visión transversal de la salud desde la óptica del llamado ‘One Health’, que anima a ser conscientes de la interdependencia de la salud humana de todo lo que le rodea. Esta visión, unida a los avances tecnológicos, la medicina de precisión, la secuenciación genómica, la bioinformática y el tratamiento de macrodatos, genera nuevos retos a los que la epidemiología se esfuerza por dar respuesta.

Además, continuando con la apuesta iniciada hace tres ediciones, se ha programado una mesa precongreso abierta a la ciudadanía, con el objetivo de acercar la labor de la epidemiología al conjunto de la sociedad. En ella se hablará sobre la gentrificación y la turistificación, un fenómeno que está teniendo consecuencias negativas en la ciudad de Cádiz. “No es fácil encontrar literatura científica sobre la asociación de gentrificación y salud. Esta mesa ciudadana cumple un doble objetivo: por un lado, actualizar el conocimiento epidemiológico sobre el impacto en la salud de la gentrificación, acelerada aquí por la turistificación. Y por otro, ponerlo a disposición de una ciudadanía muy interesada”, señala Andrés Rabadán, presidente del Comité Organizador.

La XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología y el XIX Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia (APE), cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz, así como del Ayuntamiento de la ciudad (Aguas de Cádiz y Turismo), Zona Franca, y Colegio de Enfermería de Cádiz.