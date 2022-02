“El miedo a alquilar en Cádiz en Carnaval es muy típico del propietario novato”

“Es un miedo muy típico del propietario novato”. Daniel Doña, CEO de Cádiz4Rental, comenta que ya son pocos los dueños de los inmuebles que alojan a turistas vacacionales que vetan a los visitantes que vienen a Cádiz para disfrutar del Carnaval.

“Suele ocurrir, a lo mejor, a aquellos que ponen sus pisos en alquiler por primera vez y entonces suelen decirnos que preferirían no alquilar en Carnaval, no vaya a ser que me lo destrocen”.

Pero la realidad, según Doña, es bien distinta, al menos según le dicta su experiencia, “y daños importantes, realmente no suele haber. Te puedes encontrar con gente que deja manchadas las toallas con maquillaje de los disfraces y lo que hacemos es añadir alguna advertencia más y les dejamos unas toallitas para que la gente se quite las pinturas de la cara y no estropeen nada de la casa”.

Doña afirma, además, que los inquilinos, durante un Carnaval “normal” y en su fecha tradicional, se llevan casi todo el día en la calle:“Si se emborracha, se emborracha en la calle, y luego vuelve al piso para dormir y poco más”.