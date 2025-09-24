Alcances ofrece un concierto de la mejor música de cine y series inspiradas en Roma dentro del programa Gades Romana

El concierto de Alcances será en la plaza de San Juan de Dios.

El Festival de Cine Documental Alcances, cuya edición dará comienzo este viernes, ofrecerá como antesala el jueves 25 de septiembre a las 21 horas en la Plaza de San Juan de Dios, un concierto de bandas sonoras de película y series inspiradas en Roma, sumándose así al programa Orgullos@s de Nuestra Historia. Gades Romana que viene celebrándose desde el pasado 19 de septiembre.

En el concierto, a cargo de la Camerata L’istesso Tempo dirigida por José Luis López Arada, se interpretarán los temas principales de las películas siguientes: