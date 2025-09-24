Alcances ofrece un concierto de la mejor música de cine y series inspiradas en Roma dentro del programa Gades Romana
El concierto en la Plaza de San Juan de Dios, estará a cargo de la Camerata vocal e instrumental L’istesso Tempo, dirigida por José Luís López Aranda
Alcances llevará el cine a los barrios de Cádiz con dos documentales en torno a C. Tangana
El Festival de Cine Documental Alcances, cuya edición dará comienzo este viernes, ofrecerá como antesala el jueves 25 de septiembre a las 21 horas en la Plaza de San Juan de Dios, un concierto de bandas sonoras de película y series inspiradas en Roma, sumándose así al programa Orgullos@s de Nuestra Historia. Gades Romana que viene celebrándose desde el pasado 19 de septiembre.
En el concierto, a cargo de la Camerata L’istesso Tempo dirigida por José Luis López Arada, se interpretarán los temas principales de las películas siguientes:
- Spartacus de Kubrick (1960) música de Alex North
- Serie Game of Thrones (2011) David Benioff y D.B. Weiss, basado en la serie de novelas "Canción de hielo y fuego" de George R.R. Martin
- Gladiator (2000) de Ridley Scott Música: Hans Zimmer y Lisa Gerrard
- Calígula (1979) de Tinto Brass Música: Paul Giovanni
- Samson et Dalila (1950) de Cecil B. DeMille Música: La banda sonora incluye la famosa música de Camille Saint-Saëns, aunque en muchas versiones la música se integra en la narrativa cinematográfica.
- La Caída del Imperio Romano (1964) de Anthony Mann. Música de Dimitri Tiomkin
- Lacrimosa (Réquiem W.A. Mozart)
- Serie Rome (2005) Diversos directores, incluyendo a John Milius y Bruno Heller (creador)
- Música de Jeff Beal
- Symphonie Fantastique (H. Berlioz)
- Marche du supplice
- La Dolce Vita de Federico Fellini (1960) Música de Nino Rota
- Tema principal
- Ben-Hur (1959) de William Wyler . Música de Miklós Rózsa
- O Fortuna, Carmina Burana (Carl Orff)
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.