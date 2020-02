El alcalde pide apoyo para salvar las murallas y el patrimonio del Doce

Si el interés de una reunión se marca por su duración, la que este martes han mantenido en el Ayuntamiento el alcalde, José María González, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, superó las expectativas. Estaba previsto un encuentro de media hora y al final casi triplicó su tiempo. Después, cuando ambos hablaron para la prensa, coincidieron en el buen ambiente de la charla y en la coincidencia de muchos temas.

En todo caso, como bien concluyó el alcalde: ahora hay que esperar a los hechos, aunque le dejó un mensaje a la consejera que, si es buena gestora y política sabrá aprovechar: en materia de cultura y patrimonio respecto a Cádiz "el anterior gobierno de la Junta (del PSOE) estuvo ausente; a poco que haga (el nuevo gobierno) va a lucir bastante".

Por lo pronto, González, tras un amplio listado de cuestiones culturales, le planteó a Del Pozo el déficit que Cádiz tiene en cuanto a apoyo público en materia de defensa del patrimonio. Ahí también tendría que incluir se la gestión del propio gobierno local, aunque Kichi se adelantó, en su charla con los periodistas, dejando claro que el Ayuntamiento no tiene capacidad financiera para acometer todo lo que está pendiente por hacer en sus fortificaciones.

En este sentido, Patricia de Pozo se lleva tarea a la reunión que mantendrá con el ministro de Cultura dentro de unos días. El alcalde le pidió que fuera su portavoz ante José Manuel Rodríguez a la hora de reclamar fondos para la restauración y conservación de los castillos, baluartes y murallas de la ciudad.

Puso como ejemplo el alcalde la situación del castillo de San Sebastián, de propiedad del Estado y que está cerrado desde hace unos años por su mal estado. El gobierno central, por el momento, no tiene intención de actuar en el mismo, mientras que el Ayuntamiento ha dejado claro que sólo asumirá su gestión cuando se le haga entrega de la fortificación ya en buen estado.

González dejó claro que el Ayuntamiento no tiene capacidad financiera ni para esta obra ni para las que necesita el frente de la Puerta de Tierra, donde el deterioro es cada vez más evidente.

La consejera sí se apuntó el mensaje al ministro, pero no dio muchas esperanzas en cuanto a la participación económica de la Junta en estas necesarias obras. Patricia del Pozo evidenció que la administración regional no tiene capacidad jurídica para actuar en edificios que no son de su propiedad. En todo caso sí trasladó la intención de su departamento de estudiar cómo se puede ayudar a través de programas específicos, que habrá que especificar cuáles son, claro.

Dentro del patrimonio, quedará para un próximo encuentro el futuro del Balneario de La Palma, del que no se habló este martes. Aquí el Ayuntamiento defiende su paso a manos de la ciudad y el traslado del Centro de Arqueología Submarina a otro inmueble, como el Centro Elcano; la consejera, por el contrario, consideró que el Balneario era el "lugar ideal" para Arqueología. "Es un sitio maravilloso, junto al mar, bien preparado y que funciona muy bien". Habrá que esperar a futuras reuniones.

El alcalde le trasladó también la intención del Ayuntamiento de potenciar la presencia de la Constitución de 1812 como referente de la ciudad. Tras recordar que es la tercera Constitución más importante del mundo, lamentó que, por ejemplo, no exista ni un tríptico que una al Museo Iconográfico, el Oratorio y el Centro de Interpretación, considerando esencial que las tres instituciones implicadas, Ayuntamiento, Junta e Iglesia, se sienten para mejorar el funcionamiento de estos equipamientos.

Pero más allá de ello, González considera esencial que "se ponga en valor el papel de Cádiz" en la elaboración de esta Constitución y el propio contenido de la misma en toda su amplitud.

Junto a la recuperación de los edificios y monumentos relacionados con esta etapa de nuestra historia, el alcalde apostó también por el refuerzo de la investigación del texto.