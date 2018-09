El alcalde pide una reunión con la ministra de Trabajo para abordar la situación de los grupos

El alcalde de Cádiz, José María González, ha solicitado una reunión a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para abordar, entre otros asuntos, la situación de "indefinición" de las agrupaciones a raíz de los requerimientos realizados por parte de la Inspección de Trabajo, Hacienda y la Seguridad Social. Además, el alcalde pretende analizar con Valerio cómo debe actuar el Ayuntamiento en cuanto a la organización de las actuaciones durante la fiesta. El regidor gaditano señaló ayer que el Ayuntamiento pretende que el Gobierno tenga conciencia de que "el Carnaval no es solo una actividad económica, sino que la semana grande es una expresión de cultura, de folklore y una fiesta popular en la que participan personas de muy diferente condición social y económica. Por tanto, entendemos que habría que afrontarla como tal, con sus peculiaridades y su trato particular". El alcalde anunció su intención de analizar esta cuestión con la ministra en el curso de un encuentro con los colectivos carnavaleros, el cual tuvo que adelantar de las 17.00 a las 14.00 horas de ayer para permitir que éstos pudiesen acudir a la reunión convocada después por la Subdelegación. González lamentó la "deslealtad" de la Subdelegación al no convocar al Ayuntamiento a esta reunión, confiando en ser citado para futuros encuentros. No obstante, tras recordar que es el Gobierno central quien tiene las competencias en la materia y quien tiene que aportar la solución, González dio la bienvenida a "todas las reuniones que haya para aclarar este estado de indefensión y de indefinición que viven las agrupaciones y los colectivos del Carnaval".