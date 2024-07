El alcalde de Cádiz sigue huyendo del cambio de nombre del Estadio

Aprovechando el contexto futbolístico, y aunque el alcalde de Cádiz, Bruno García, anda lesionado del hombro precisamente durante un partido disputado hace algunas semanas, este jueves ha vuelto a lanzar una patada hacia adelante con uno de los temas que viene evitando desde que llegó a la Alcaldía en junio de 2023. El nombre del estadio de fútbol de la ciudad, de propiedad municipal aunque el uso está cedido al Cádiz Club de Fútbol, ha vuelto a ser cuestionado, aunque de momento -a tenor de las declaraciones de García- no va a haber cambios.

Ha insistido el alcalde en que por ahora no está en eso de cambiar el nombre del Estadio. "Si abordamos eso y lo cerramos, pues lo diremos", ha respondido García a los periodistas durante el acto de presentación del trofeo que, curiosamente, sí ha respetado el nombre de Ramón de Carranza que ha perdido las fachadas y la titulación oficial del estadio donde se va a disputar. Un cambio de nombre que supuso una aireada polémica en su momento tanto por la decisión de quitarlo como por el controvertido proceso que por dos veces puso en marcha el gobierno municipal, con José María González Kichi al frente y el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, como principal impulsor.

Precisamente, en el contexto de esa polémica, el entonces portavoz del PP local, Juancho Ortiz, aseguró que en caso de llegar a la Alcaldía el Estadio volvería a denominarse Ramón de Carranza y no Nuevo Mirandilla. Pero lo cierto es que trece meses después de haber llegado su partido al gobierno municipal, el ahora alcalde sigue rehuyendo a esta decisión; y eso que recientemente lideró el cambio de hasta trece nombres del callejero de la ciudad, dejando fuera el del estadio.

El caso es que Bruno García tampoco ha afirmado que no vaya a cambiar el nombre, sino que hasta ahora viene repitiendo, siempre que es preguntado por esta cuestión, que no es el momento adecuado para ello, que anda centrado en otras gestiones, o que ha decidido por ahora no asumir ese asunto; posiblemente para no abrir una más que directa vía a una polémica que se originaría con la decisión de dar marcha atrás al nombre con el que fue bautizado en el año 2021.

De hecho, el escenario al respecto es tan incierto que el actual gobierno ha culminado la tramitación del expediente de construcción de los nuevos letreros que deberían ser instalados en las fachadas exteriores del estadio (con el nombre Nuevo Mirandilla), pero hasta la fecha no los ha colocado, como incluía el pliego de condiciones que sacó a concurso el anterior equipo (de Adelante) semanas antes de las elecciones municipales que darían al PP la mayoría absoluta.

Así pues, la indefinición del alcalde respecto al nombre del Estadio seguirá vigente por ahora. "Estamos aquí para preparar un gran Trofeo Carranza. Es a lo que nos estamos dedicando", se ha limitado a decir Burno García, sin confirmar si el Estadio seguirá llamándose Nuevo Mirandilla y sin confirmar tampoco si cumplirá o no lo que aseguraba en su día Juancho Ortiz respecto a volver a denominarlo Ramón de Carranza.