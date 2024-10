"El alcalde de Cádiz mintió cuando justificó la despeatonalización de Veedor por quejas de usuarios del parking"

Cádiz/El secretario general el PSOE en Cádiz capital y concejal municipal, José Ramón Ortega, ha vuelto a poner sobre la mesa la despeatonalización de la calle Veedor, que hasta hace un año era un camino escolar seguro, pero que a los pocos meses de llegar Bruno García a la alcaldía tomó la decisión de volver a permitir el tráfico de vehículos por esta vía y su continuación por la plaza del Mentidero.

Ante aquella situación, el grupo municipal socialista presentó una pregunta a pleno en diciembre de 2023 para conocer cuántas quejas había recibido el Ayuntamiento por parte de usuarios del parking de San Antonio en relación a la peatonalización de Veedor, puesto que esta fue una de las razones esgrimidas desde el Consistorio para llevar a cabo la despeatonalización.

Nueve meses más tarde, el partido socialista ha recibido respuesta a aquella pregunta plenaria ante la que José Ramón Ortega ha mostrado su sorpresa al comprobar que no constaba ninguna queja en el Ayuntamiento. “Esto no hace más que demostrar que la despeatonalización de Veedor fue un capricho político”, ha advertido el edil, que no ha dejado pasar por alto que la eliminación del camino escolar seguro de Veedor fue ejemplo negativo a nivel nacional de retroceso en las políticas de movilidad sostenible para la infancia.

Esta respuesta dada por el equipo de Gobierno se suma a otra ya hecha pública en abril del 2024 por los socialistas, en la que demostraron que los informes técnicos a los que también hizo alusión el alcalde para justificara la despeatonalización realmente no existían. “No tenían datos de las fechas y los horarios de los atascos en el parking”, ha detallado Ortega, para quien la decisión de volver a meter coches por Veedor fue un “absoluto error” que no ha evitado que se sigan produciendo atascos puntuales, “pero sí ha perjudicado a los escolares y vecinos de la zona”.

“El cinismo del actual equipo de Gobierno es tal que son capaces de firmar con la DGT la adhesión al programa de caminos escolares seguros, cuando han hecho lo contrario al eliminar el que existía en Veedor y Mentidero, sin tener datos y por simple capricho de Bruno García, una gestión desastrosa que no ha impedido que los atascos se sigan produciendo a la vez que ha creado inseguridad a los peatones que transitan por una calle que, en algunos tramos, incluso carece de acera por los andamios de varios edificios, entre ellos el Casino Gaditano”, ha concluido José Ramón Ortega.