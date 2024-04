El alcalde de Cádiz asegura que el alojamiento de la calle Setenil será para las personas sin hogar

"¿Dónde he cortado yo con respecto a lo anterior? He oído la palabra retroceso y, de verdad, que lo que pienso es que a lo mejor les falta información". El alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha mostrado muy dolido, ante el comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que este jueves se leyó en la concentración por la situación que sufren las personas sin hogar y en el que, efectivamente, se hablaba de "un retroceso" en la atención a este colectivo. Un comunicado en el que también se ponía en duda que el alojamiento proyectado en la calle Setenil estuviera destinado a acoger a personas en situación de calle.

"El alojamiento de Setenil será para las personas sin hogar, para las personas que están en la calle", ha confirmado, y reconfirmado, el primer edil que también ha asegurado que "tanto el miércoles como el mismo jueves" ofreció a los representantes de la APDHA una reunión para hablar de todos estos temas "y ellos la rechazaron". "Puede ser que ayer no tuvieran tiempo con la concentración pero también es cierto que les ofrecí diálogo y no lo aceptaron, aunque espero que en los próximos días sí quieran tenerlo porque esa puerta está abierta", ha aseverado.

Eso sí, ha matizado el primer edil, su intención no es "ni criticar" la actitud mostrada desde la APDHA ni "por supuesto" poner en cuestión la concentración celebrada este jueves. "Entiendo que ésta y todas las manifestaciones son legítimas; de hecho, el de las personas sin hogar me parece uno de los grandes temas para manifestarse. No estoy hablando de eso, sino de que me expliquen dónde está el retroceso de lo que hemos hecho y de que aquí está el Ayuntamiento para hablar con ellos", ha precisado.

Una conversación, en vistas de las maneras mostradas por Bruno García, muy deseada por el alcalde que no comprende que "el estado ideal" de la atención a las personas sin hogar sea "volver a lo que se tenía antes, porque eso significa retroceso". "Antes había una serie de servicios y ahora hay más servicios, no es que hay menos es que hay más, entonces no puede ser que se haya retrocedido. Y eso no quiere decir que no haya que seguir mejorándolos, porque hay mucho por hacer, pero es innegable que nosotros hemos sumado, hemos avanzado", ha argumentado.

La lista de argumentos de Bruno García

En esta línea de razonamiento, el servidor público ha recordado que hace apenas una semana se presentó el proyecto de reforma del albergue municipal que, reiteró como hace siete días, "está en unas condiciones indignantes" ya que no se tocaba "desde la última reforma que, curiosamente, la firmé yo".

"Hemos sumado las plazas de Setenil para sin hogar y además, sin que nadie nos lo haya pedido, hemos pedido 1,3 millón a la Junta de Andalucía para conseguir 22 plazas más de alojamiento en la calle Soledad", ha enumerado García que, además de infraestructuras, ha seguido engordado la cuenta de atención a personas sin hogar con los servicios que ha puesto en marcha su equipo de Gobierno como "la licitación, adjudicación y puesta en marcha" del pliego heredado del mandato de José María González Kichi para ampliar a las tardes el servicio, hasta entonces sólo matutino, que ofrece el equipo de calle.

"La campaña de frío duraba antes hasta abril y ahora, cuando hemos tenido conocimiento de la situación que se había producido, le hemos querido dar solución y lo hemos ampliado dos meses más. Antes, no había colaboración con entidades como María Arteaga, tenían 0 euros municipales y ahora reciben 50.000 euros del Ayuntamiento de Cádiz para dar solución a los problemas de personas sin hogar. Ahora, en el tiempo real, hay más servicios que antes. Yo no veo ningún retroceso. Eso no es retroceso, eso es ir más", ha añadido el responsable de la ciudad que entiende que las personas en situación de calle viven una realidad "muy difícil" y, por ello, es una de las "prioridades" de la ciudad.

"¿Dónde he cortado yo con respecto a lo anterior? Si lo que hemos hecho es sumar servicios a esas personas. Es difícil decir que lo que ha hecho este equipo de Gobierno es recortar, con más inversión en espacios, con más inversión en servicios, con más inversión en ayudas a las entidades que están en el día a día de estas personas, y con la reforma de una situación indignante. Yo no veo el retroceso pero, si lo hay, yo me comprometo aquí a que no lo haya. Yo estoy encantado de explicar qué es lo que hace este Ayuntamiento en esta materia, encantado de quedar y explicarlo", ha tirado el guante el alcalde a la APDHA.