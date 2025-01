AIG, tras el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía: "Onda Cádiz ha pasado a ser Tele Bruno"

Onda Cádiz se ha convertido en Tele Bruno. Así de contundente se ha mostrado este miércoles el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, tras conocer los datos del último Informe de Pluralismo Político en las Televisiones Locales Públicas, que aborda los años 2023 y 2024. "En dos años hemos pasado de ser Onda Cádiz a ser Tele Bruno", ha afirmado De la Cruz, que ha sostenido esta visión destacando algunos de los datos que según él arroja el informe.

En primer lugar, "Onda Cádiz ha pasado en dos años de ser la televisión pública más plural de toda Andalucía a ser la sexta", algo que para el portavoz de AIG "ya es un dato bastante llamativo". Unido a esto, ha desgranado algunos porcentajes en comparación con los que reflejan anteriores informes (cuando estaba Adelante Cádiz y José María González Kichi al frente del Ayuntamiento). "Ha pasado el partido del gobierno de estar un 48% en el tiempo de pantalla a un 76%", informa; y en el caso del alcalde, se ha pasado "de un 14% que estaba José María González al 28% que está Bruno García". "Es decir, el doble", remarca De la Cruz.

También destaca el concejal de la oposición que en el período anterior "las dos principales figuras políticas que aparecían en la tele eran de partidos políticos diferentes, mientras que ahora las cuatro principales, las cuatro figuras políticas que más aparecen en la televisión pública de Cádiz, son del equipo de gobierno y del Partido Popular"; una realidad que choca, a su juicio, con la igualdad en el espectro electoral de las dos últimas elecciones municipales. "No hay tanta diferencia si suman los votos y el porcentaje de votos del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana, que es un 20% el PSOE y un 19,5% Adelante Izquierda Gaditana; casi el 40%, exactamente lo mismo que sacó el Partido Popular (en 2019). Y pese a eso, le dan un 76% de pantalla, algo que nos parece bastante escandaloso y que supera con creces lo que es la pluralidad política que debe tener una cadena pública municipal", argumenta David de la Cruz.

Ha aprovechado el portavoz de AIG para denunciar también el uso que el equipo de gobierno estaría haciendo con las redes sociales institucionales, "que han pasado de ser un canal de transmisión de información, a un medio que se dedica a responderle y rebatirle a los partidos de la oposición".

Las críticas al PP

De esta realidad que refleja el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía exonera David de la Cruz a los trabajadores de la televisión municipal, convencido de que esos porcentajes de participación responden a "decisiones políticas de un alcalde y de un concejal que en vez de estar pendiente de la limpieza y el mantenimiento urbano de la ciudad está más pendiente de la escaleta de la tele pública municipal".

"Al final es el manoseo constante que hace de todo lo público el Partido Popular", concluye De la Cruz, que ha lamentado "cómo usa o para qué usa lo público el Partido Popular, como podemos ver tanto en Andalucía como en Cádiz". "Cuando no sacan un rédito, cuando no sacan ningún tipo de beneficio, ya sea en la Sanidad o ya sea en la Educación, lo desmantelan; los caminos escolares seguros, la inversión en obras para mejora de colegios públicos, los centros de salud, la Atención Primaria, las urgencias... Ahora, cuando ellos sacan beneficio, cuando el beneficio es para ellos, cuando ellos pueden aprovecharlo, ahí no lo tocan y lo que hacen es manosearlo y, como en este caso con Onda Cádiz, pasamos de un canal que estaba siendo ejemplo de pluralidad y en el que aparecían todos los partidos políticos, a utilizarlo como un medio de propaganda y a que se convierta en Tele Bruno".