AIG señala al PP como culpable de la "importante pérdida" de la SailGP

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha lamentado la desaparición de Cádiz como sede del evento náutico-deportivo Sail GP en 2026, tras cuatro ediciones celebrándose en aguas gaditanas. Una decisión de la organización que, en palabras de De la Cruz, "veníamos advirtiendo desde hace tiempo, de hecho ya anunciamos en el pasado Pleno que esta pérdida era un hecho".

El líder de la coalición de izquierdas ha señalado como culpable de esta "importante pérdida para la ciudad" al Partido Popular, "tanto el que gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz, como el que lo hace en la Diputación Provincial y también en la Junta de Andalucía". Y ha apostillado: "En definitiva, el mismo Partido Popular que se va a llevar este gran circuito mundial de catamaranes F50 a otra ciudad donde está gobernando, demostrándose así una vez más que con el PP siempre pierde Cádiz". "Y mientras -ha agregado-, el alcalde de Cádiz, Bruno García, en silencio, porque antepone los intereses de su partido a nuestra ciudad".

De la Cruz ha advertido que, con la pérdida de esta competición náutica de alto nivel en Cádiz, "se pone en peligro" todo lo que ésta había generado en la ciudad, poniendo como ejemplos la Foiling Base Cádiz -iniciativa que puso en marcha el anterior equipo de Gobierno para el desarrollo, formación y promoción de la vela y que ha supuesto la creación de puestos de empleo- y el fomento de los deportes náuticos como una alternativa y oportunidad de futuro. Sin olvidar "el fuerte impacto económico de millones de euros que genera y que el Gobierno de Bruno García, por mala gestión o por acatar servilmente las órdenes de Moreno Bonilla, ha dejado escapar".

Y es que el líder de AIG recuerda que el alcalde de Cádiz ya fue "preparando el terreno" para esta "mala noticia" meses atrás, cuando anunció su intención de ir reduciendo la inversión en Sail GP: "La misma persona que gasta cuatro millones de euros de dinero público en luces extraordinarias de Navidad dio a entender que este evento salía muy caro, obviando en todo momento el impacto económico de esta celebración en la ciudad y que ha sido muchísimo más elevado que la propia inversión, como demuestran los datos".

Por último, De la Cruz ha criticado que la Sail GP Cádiz perdiera su esencia con el Gobierno del PP de Bruno García, ya que pasó de ser "un evento accesible, inclusivo y gratuito para toda la ciudadanía" a "un evento privatizado con gradas vips de pago para quienes más tienen, al más puro estilo del PP, que dedica el dinero público a privatizar ya sea la sanidad, la educación, la cultura y hasta eventos como éste".

"Sin duda alguna, la gran perjudicada de esta marcha es la capital gaditana, que ve desvanecerse así su aspiración de convertirse en sede permanente de Sail GP, con todo lo positivo que ello supone. Y esperamos -ha concluido- no tener que lamentar también la desaparición de Cádiz del South International Series Festival, pues igualmente hemos advertido de que su permanencia en nuestra ciudad está en el aire por culpa del Partido Popular, que no está haciendo nada por garantizar su continuidad".