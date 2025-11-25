AIG saluda el camino escolar seguro del Rebaño de María y reclama a Bruno García que retome los del Drago y Carlos III

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana saluda la entrada en funcionamiento del itinerario escolar seguro del colegio concertado San Francisco de Asís (Rebaño de María), tal y como anunció este lunes el Ayuntamiento de Cádiz. “Toda iniciativa que se haga para facilitar al alumnado de la ciudad el desplazamiento a su centro educativo de forma segura, autónoma y sostenible cuenta con nuestro apoyo, puesto que es lo que defendemos y lo que impulsamos desde el Ayuntamiento de Cádiz como equipo de Gobierno”, recuerda la concejala de AIG Lorena Garrón.

No obstante, la edil critica a la vez que lamenta que el Gobierno municipal de Bruno García “saque pecho” ahora con esta campaña “después de haber eliminado de un plumazo los caminos escolares seguros de dos centros de titularidad pública de la ciudad, como son el IES Drago y el colegio Carlos III. “Si tan importante es para el alcalde y su concejal de Movilidad mejorar y asegurar el entorno de los centros educativos de la ciudad, ¿por qué arrebataron justo eso a los alumnos y alumnas de esos dos centros públicos?”.

Al respecto, Garrón señala que Bruno García y su equipo han optado por “priorizar el vehículo privado al peatón” con sus políticas de movilidad, despeatonalizando calles como Marianista Cubillo y Veedor, lo que supone no sólo “la eliminación de itinerarios escolares seguros, sino también la discriminación de ese alumnado con respecto al de otros centros a los que el Ayuntamiento sí les ofrece esta alternativa de desplazamiento segura y sostenible”.

Por todo ello, desde Adelante Izquierda Gaditana reclaman al Gobierno municipal que “rectifiquen y vuelvan a restringir el acceso de vehículos por las vías Marianista Cubillo y Veedor en beneficio de los alumnos y alumnas del IES Drago y del Carlos III, tal y como demandaban sus propias comunidades educativas tras la decisión de Bruno García de despeatonalizarlas”.