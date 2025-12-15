AIG critica el “anuncio del anuncio del reanuncio” del PP sobre la Ciudad de la Justicia y el nuevo hospital en Cádiz

El presidente de la Junta, el alcalde y el consejero, durante la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia en Cádiz.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha desglosado este lunes el conjunto de enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 que la formación andalucista de izquierdas defenderá en el Parlamento con el objetivo de revertir el abandono que sufre la ciudad y su provincia por parte del Gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular. Así lo ha señalado el portavoz García, quien ha denunciado que “el PP tiene la costumbre de hacer el anuncio del anuncio del reanuncio, pero en realidad no hace absolutamente nada”.

El portavoz ha señalado “todas las primeras piedras y fases 0, sin contenido ni financiación que el PP de Moreno Bonilla está poniendo en Cádiz mientras que los presupuestos la relegan a Cádiz a una segunda categoría”. García ha puesto como ejemplo más claro la llamada Ciudad de la Justicia de Cádiz, cuyo acto de colocación de la primera piedra “no es más que desbrozar un poco la zona, adecentarla y volver para volver a reanunciar el proyecto. Ellos lo llaman Fase 0, luego vendrá la 1, la 2 y la 3. Será el anuncio del anuncio del anuncio del reanuncio, pero la realidad es que no hay presupuesto ni intención de hacer nada”, ha denunciado.

La misma situación se repite, según Adelante Andalucía, con el nuevo hospital de Cádiz. “Han pasado casi tres meses desde que anunciaron a bombo y platillo que Zona Franca cedía el suelo y que todo estaba hecho, pero la realidad es que no hay convenio firmado, ni se ha hecho público el Plan Funcional”, ha explicado García. “En los presupuestos solo aparecen 10 millones de euros, una cantidad que no cubre ni un tercio del coste del contrato de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y de dirección de obra”, ha añadido.

Todo ello ocurre, según ha señalado el portavoz, “mientras el Gobierno de Moreno Bonilla desmantela la sanidad pública en la ciudad”. García ha recordado que “no se sabe nada del anuncio del anuncio del reanuncio de las obras del Centro de Salud del Mentidero, justo al lado de donde han abierto una clínica privada, algo que resume muy bien la política sanitaria del PP”.

Por todo ello, Adelante Andalucía defiende que sus enmiendas a los presupuestos son “una herramienta para exigir inversiones reales, plazos concretos y compromisos firmes con Cádiz”, y ha advertido de que seguirá denunciando “el abandono, los anuncios vacíos y el deterioro de los servicios públicos que está impulsando el PP en Andalucía”.