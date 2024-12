AIG acusa al alcalde de Cádiz de "falta de previsión" con respecto a la subida de precio del autobús urbano

Cádiz/Adelante Izquierda Gaditana lamenta que la "falta de previsión y gestión del alcalde, Bruno García" pueda condenar a Cádiz al "tarifazo del autobús urbano", que si el Ayuntamiento de Cádiz no lo evita subirá de 0,35 a 0,70€ el billete por bonobús desde el próximo 1 de enero.

En este sentido, el grupo municipal de la izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz recuerda que la decisión del Gobierno de no prorrogar las ayudas al transporte público se sabe desde hace dos meses y critica que Bruno García "no haya movido un dedo" hasta ahora, y que sólo lo haya hecho este miércoles con un anuncio "vacío" tras la advertencia de Adelante Izquierda Gaditana sobre el tarifazo del bus. “Desde septiembre se sabía que no se prorrogaban las ayudas al transporte público urbano por el Gobierno central, en octubre se anunció y han pasado meses desde que se sabía sin que Bruno García se haya pronunciado”, añade.

"Sólo después de que sacáramos el tema a la luz y de que hayamos demostrado que es viable seguir manteniendo el precio a 0,35 euros, que es una prioridad en movilidad sostenible, es cuando sale el alcalde con un anuncio vacío, con una exigencia al Gobierno central que nos parece bien pero que se debería haber trabajado mucho antes. Salen además sin soluciones trabajadas, sólo quitándose de encima la responsabilidad que tiene el alcalde con el transporte público urbano de su ciudad y echando la pelota a otro tejado. Nos demuestra una vez más que el transporte público no es una prioridad para este Equipo de Gobierno, que no se entera", explica el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz.

Adelante Izquierda Gaditana reclama al Ayuntamiento de Cádiz que fije para siempre, a partir del 1 de enero de 2025, en 0,35 euros el billete de autobús urbano por bonobús. “El Ayuntamiento tiene solvencia más que suficiente para ello”, indica el portavoz, David de la Cruz, quien considera “mucho más necesario para la ciudad un transporte público barato y accesible durante todo el año” que “derrochar en luces de Navidad o que gastarse un pastizal en el fallido Cádiz Fenicia”.

En esta línea, señala que se trata de una medida “perfectamente asumible” por el Consistorio gaditano y que tendría una repercusión “más que positiva” en la movilidad de la ciudad", recalcando que “hay que apostar con decisión por una movilidad más sostenible, y eso en Cádiz pasa sin duda por el transporte público, por el autobús”.

De la Cruz recuerda que ya el anterior gobierno local había estudiado la rebaja del billete del autobús en el caso de que se retirara la ayuda del Gobierno, como ha ocurrido, y era perfectamente viable.

Adelante Izquierda Gaditana reitera la necesidad de que la ciudad cuente con un servicio de autobús urbano ágil, barato, cómodo y con una flota progresivamente renovada para fomentar su uso para moverse por la ciudad frente a la opción del vehículo privado, más contaminante, incómoda y cara. Así, destaca la importancia de crear, originar y facilitar nuevos hábitos de movilidad sostenible y considera que esta bajada permanente del precio del autobús urbano se ha demostrado como una de las grandes claves en ese objetivo de luchar contra el cambio climático logrando hacer de Cádiz una ciudad más sostenible, más ágil y menos contaminante.