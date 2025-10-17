Aguas de Cádiz comienza la instalación de aproximadamente 4.000 contadores de Telegestión entre los que se encuentra el barrio de la Viña en un proyecto piloto enmarcado en WATERCOG-PC para la transformación digital del ciclo urbano del agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (PERTE) financiado por fondos NextGeneration UE.

Como proyecto piloto en la ciudad, Aguas de Cádiz sustituirá los contadores individuales del barrio de la Viña, un primer paso para que en un futuro los propios abonados puedan acceder a sus lecturas casi al momento a través de una APP que se diseñará en los próximos meses. Además, en esta actuación se sustituirán los contadores colectivos de comunidades de propietarios y de algunos servicios públicos, especialmente los de riego de parques y jardines. A su vez, se está transformando la operativa de gestión de la empresa, lo que permitirá manejar el gran volumen de datos procedentes tanto de los dispositivos de sensorización instalados en las redes de abastecimiento y saneamiento como de los contadores de telegestión que ofrecerán datos horarios de consumos. Tras la valoración y adaptación de esta experiencia piloto se continuará con la sustitución de todos los contadores de la ciudad de forma progresiva y por fases.

Los contadores de Telegestión permiten conocer casi a tiempo real el consumo de los usuarios y así realizar balances hídricos en redes sectorizadas. Además, facilita un conocimiento más profundo de los usos de agua mediante la medición y la disponibilidad de datos: estudios de patrones de consumo, estudios de estacionalidad por turismo o por riego/baldeos... Lo que contribuye de forma significativa a la mejora en la gestión del agua, disminuyendo las pérdidas y contribuyendo a la garantía de los suministros.

La empresa municipal tiene proyectada una inversión de más de 1.100.000 euros (IVA incluido) a través de la empresa adjudicataria Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU que próximamente comenzará a enviar cartas a los domicilios y comunidades para comunicar la sustitución del contador de agua.