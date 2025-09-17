Aguas de Cádiz comienza a renovar la red de saneamiento de la zona de San José

La empresa municipal Aguas de Cádiz está rehabilitando las conducciones de la red de saneamiento de Cádiz en la zona de San José mediante la técnica de encamisado con manga continua. La técnica empleada en dicha actuación es bastante novedosa en la ciudad y se ha elegido por el mínimo impacto sobre la ciudadanía ya que no es necesario interrumpir los servicios de alcantarillado y al no ser necesario abrir zanja se reduce el tiempo de actuación y los inconvenientes asociados. Esta técnica es muy llamativa visualmente para la población ya que durante su colocación se expulsa vapor de agua a presión.

Concretamente la actuación comenzó el pasado martes y se prolongará durante las próximas semanas en los colectores de la zona de la plaza de los Balbo, calle San Juan Bautista, calle Juan Romero, glorieta avenida Marconi-avenida de la Ilustración y calle República El Salvador. La empresa adjudicataria para llevar a cabo los trabajos es Insituform Technologies Ibérica con un presupuesto de 240.973€ IVA incluido.

En esta actuación se procede a la rehabilitación de los colectores sin necesidad de abrir zanja, eligiendo la solución de rehabilitación de los colectores mediante encamisado con manga continua autoportante reforzada de fibra de vidrio, impregnada con resinas y curada tras su colocación. El proceso consiste en introducir la manga en el interior de la tubería a rehabilitar, quedando adaptada y pegada en su interior. Dicha manga está compuesta de una estructura textil con un revestimiento plástico flexible, concebida para resistir esfuerzos de presión y cizallamiento. Se crea una tubería dentro de la tubería, sin uniones, que garantiza su estanqueidad y funcionamiento.

La rehabilitación de la conducción utilizando este sistema de manga continua ofrece una serie de ventajas adicionales como son: impacto prácticamente nulo sobre el entorno, economía de tiempos y costos, integridad estructural reforzada, fluidez hidráulica mejorada, elasticidad frente a presiones, impactos y compresione o la desaparición de juntas.

Durante las próximas tres semanas la empresa municipal de aguas notificará a los vecinos las calles que se vean afectadas y el horario en el que se trabajará en ellas agradeciendo su colaboración y comprensión.