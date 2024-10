Afanas Cádiz y su protesta: "Las asociaciones que atendemos a personas con discapacidad no podemos seguir así"

Afanas Cádiz ha sido escenario en la mañana de este jueves de una movilización organizada por CERMI (Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía), a la que pertenece el centro gaditano, para demandar que todas las asociaciones de Andalucía "obtengamos una financiación adecuada y sostenible que llevamos reclamando desde hace años".

En un comunicado emitido por Afanas se indica que "las asociaciones que atendemos a personas con discapacidad no podemos seguir así", instando al Gobierno y a la Junta a potenciar "un nuevo modelo de financiación con los mismos derechos en los distintos territorios y que no solo cubra los costes reales de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad a nuestros familiares. No es una cuestión de caridad, sino de derechos".

El pasado martes hubo una reunión de Feproami (Federación Provincial de organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral de Cádiz) a nivel provincial para organizar varias movilizaciones con el lema 'Sin financiación no hay futuro'. El próximo jueves 31 de octubre se celebrará otra concentración en el exterior de Afanas a las 12.00 horas, concretamente en la puerta de entrada de autobuses (avenida del Perú).

El martes 5 de noviembre se realizará una concentración provincial a las 11.30 horas en Cádiz, en sitio por determinar, a la que asistirán asociaciones de toda la provincia. Por último, el martes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a nivel de toda Andalucía se hará una concentración ante el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía, para lo que se pondrá a disposición un autobús.