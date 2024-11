Adelante pedirá en Pleno que el Ayuntamiento cubra una vacante desde hace 10 meses en la Atención contra la Violencia de Género

Adelante Izquierda Gaditana recalca la importancia que tiene para Cádiz y para toda la sociedad la celebración este lunes 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que busca sensibilizar ante una lacra que sigue muy vigente como demuestra que han sido 82 mujeres las asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año y el auge de una reafirmación abiertamente machista en un porcentaje cada vez más amplio de la juventud.

Ante ello, Adelante Izquierda Gaditana considera que debe tomarse en serio desde la gestión institucional la dotación de recursos necesarios para hacer frente a este problema social de primer orden. En este sentido, pedirá en el Pleno de este mes de noviembre que el Ayuntamiento de Cádiz cubra, tras más de 10 meses sin hacerlo, la plaza de trabajadora social del Equipo de Atención contra la Violencia de Género, que permanece vacante desde entonces pese a que es uno de los recursos fijados como principales en el I Plan Contra la Violencia de Género de Cádiz.

La concejala Lorena Garrón lamenta que el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer estén escatimando en este recurso tan básico para la atención a las mujeres víctimas de violencias machistas y para trabajar también desde la prevención, dotando de recursos a las mujeres para que ganen en independencia y empoderamiento.

El Grupo Municipal de la izquierda reivindica asimismo en la propuesta que se articule por parte de la Fundación Municipal de la Mujer un plan anual estable de formación feminista que comprenda talleres de autodefensa y distintas actividades formativas, ya sean presenciales o previa reactivación del aula virtual de la Fundación Municipal de la Mujer.

"No podemos reducir este 25N a un lema ni a actividades puntuales. Hay que trabajar contra las violencias machistas durante todo el año y con recursos, sin escatimar esfuerzos, garantizando una asistencia de calidad día a día más allá de las fotos y los titulares", concluye Garrón.

Izquierda Unida se suma a esta exigencia

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, IU Cádiz ciudad ha denunciado la “falta de compromiso real” del Ayuntamiento de Cádiz, al perpetuarse la falta de trabajadora social en el equipo de la Fundación Municipal de la Mujer que se encarga de la atención a las víctimas de la violencia machista.

Precisan desde la formación que este equipo debe estar formado como mínimo por una psicóloga, una abogada y una trabajadora social, como tienen precisamente la mayoría de las localidades de la provincia, dándose el caso de que en algunos municipios se duplican las profesionales de cada área. Sin embargo, en la Fundación de la Mujer se sigue prescindiendo de esta profesional del ámbito del Trabajo Social, cuya labor es igual de importante, ya que sería la encargada de gestionar las prestaciones económicas que la mujer necesite, de posibilitar el acceso a una vivienda o de llevar a cabo un itinerario de inserción formativo y laboral, entre otras.

Señala la formación que en otros tiempos, la propia Fundación de la Mujer ha contado con dos equipos completos, uno en Cádiz interior y otro en Puerta Tierra, mientras que el Partido Popular a día de hoy sólo mantiene uno y a “medias”, dedicando a la atención a las víctimas tan sólo un profesional jurídico y una psicóloga para toda la ciudad.

Esta cuestión, además, ha sido demanda de las Asociaciones de Mujeres de la ciudad que vienen reclamando precisamente la importancia de contar con esta figura, ya que cuando una mujer se enfrenta a una denuncia por violencia de género, debe contar de inmediato con unos recursos que le garanticen a ella y a su hijos o hijas una protección social y económica que les permitan la independencia y el bienestar durante todo el proceso.

Profundiza la formación que a finales del mandato anterior, se aprobó en el Consejo de la Mujer que, de no contar con profesional del trabajo social para contrataciones temporales, se pudiera adscribir una funcionaria de las que llevan a cabo su labor en Servicios Sociales como se ha hecho en otros períodos, si bien el Partido Popular optó por mantener la merma en el servicio y no cumplir con este acuerdo por razones que no se conocen.

Finaliza la formación subrayando la “incoherencia” del Partido Popular, que participará y se sumará a las actividades del 25N mientras niega algo tan básico como la debida atención social a las víctimas.