Adelante insiste en el “vergonzoso y alarmante” estado de suciedad de Cádiz

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) en el Ayuntamiento de Cádiz, David de la Cruz, ha vuelto a denunciar deficiencias en el servicio de limpieza de la ciudad, con detención especial en "la proliferación de ratas tanto en el casco histórico como en extramuros; manchas de mugre acumuladas durante días en plazas y calles de toda la ciudad; desperdicios en las aceras, olor a orín en numerosas esquinas; papeleras y contenedores repletos que no se vacían; enseres abandonados en las aceras porque el teléfono de recogida de muebles está inoperativo… De esta forma tan vergonzosa y alarmante luce Cádiz recién iniciado el verano, y nos tememos que la situación irá a peor puesto que a lo largo de julio y agosto se producirá un aumento significativo de la población y habrá más gente en las calles”, explica Adelante en nota de prensa. De la Cruz señala que sigue sin entender que el alcalde de la ciudad, Bruno García, siga “impasible” ante “esta penosa imagen de dejadez y abandono de nuestra ciudad”.

“No basta -apunta el líder de AIG- con salir en los medios diciendo que hay que ser más exigentes con la limpieza y quedarse de brazos cruzados, ya que aunque el Ayuntamiento parece que ha iniciado un expediente sancionador contra Valoriza, el propio regidor ha señalado que dicha sanción no es por el estado de suciedad de la ciudad”. “Estamos ante la mayor crisis de limpieza de la capital gaditana y Bruno García no sólo no fiscaliza, sino que tampoco actúa en consecuencia ante los sistemáticos incumplimientos del pliego”, lamenta.

Unos incumplimientos, remarca, que “no sólo están dando una imagen pésima del cuidado de la ciudad, sino que también están afectando a los trabajadores y trabajadoras de este servicio que, al mismo tiempo, están sufriendo sanciones de manera injusta”, como el propio colectivo ha denunciado a Adelante Izquierda Gaditana. “En vez de sancionar el Gobierno local de Bruno García a una empresa que recorta e incumple, permite que ésta sancione a unos currantes en condiciones precarias”, critica De la Cruz.

El pasado mes de abril, la formación de izquierdas solicitó a la Delegación de Medio Ambiente, dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Teruel, un informe sobre la planificación del servicio y el funcionamiento de la empresa, así como sobre los recursos humanos actuales y sus deficiencias en personal, sobre los recursos de maquinaria y sus deficiencias y sobre el grado de cumplimiento del pliego actual. No obstante, transcurridos más de dos meses de dicha petición formal, “seguimos sin obtener respuesta oficial”. “La falta de transparencia es total, sólo sabemos lo que el concejal Teruel ha filtrado a la prensa, en un ejercicio de falta de compromiso y responsabilidad con la oposición”.

Y asimismo, el portavoz de AIG recuerda también el compromiso plenario que, el pasado mes de mayo, adquirió el equipo de Gobierno de realizar un refuerzo en el servicio de limpieza durante los meses de verano. “Salta a la vista que esta medida necesaria no se está realizando; y en el caso de que tanto el alcalde como su teniente de alcalde afirmen que sí, no hace falta ni que le digamos que es insuficiente y que deja mucho que desear”.