Actividades de la Semana de los Mayores en Cádiz: Convivencia en el Baluarte de los Mártires, teatro y ruta

La Delegación Municipal de Personas Mayores del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado la Semana de las Personas Mayores con un programa de actividades con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre. Esta celebración tiene como objetivo reconocer la contribución de este colectivo a la sociedad gaditana y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus desafíos, inquietudes y necesidades.

Así, el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 19:00 horas, se celebrará la tradicional convivencia en el Baluarte de los Mártires. La entrada será gratuita para mayores de 60 años, con posibilidad de venir acompañados por una persona de menor edad, hasta completar aforo.

En este entorno tan especial como es el Baluarte de Los Mártires, las personas participantes dispondrán de un espacio para el encuentro, donde compartir conversaciones, experiencias y recuerdos, salir de la rutina diaria y aparcar las preocupaciones durante unas horas. Todo esto, en un ambiente abierto y distendido amenizado por una orquesta en directo, que anima al baile, que se convierte en parte esencial de la convivencia.

Ya el jueves 2 de octubre, a las 18:00 horas, el grupo No Ni Na Teatro Social representará su obra No hay dos sin tres, o cuatro en el Centro de Participación Activa Vistahermosa, y, al finalizar, habrá una convivencia con la Casa de Extremadura que incluirá una degustación de migas. La entrada también es gratuita hasta completar aforo con preferencia para personas socias.

El viernes 3 de octubre, a través de la Asociación Kinema, se realizará una ruta por el perímetro costero de la ciudad, combinando actividades físicas moderadas con dinámicas lúdicas. Para participar es necesaria la inscripción (hasta completar aforo), que debe realizarse en la Delegación Municipal de Personas Mayores (teléfono 956 20 58 72).

Por último, el miércoles 8 de octubre, a las 19:00 horas, se presenta la película documental La Sociedad de la Soledad de la Fundación VIVOfácil en el Palacio de Congresos. El objetivo de este documental es crear conciencia sobre esta problemática de la soledad no deseada, reducir la estigmatización asociada con la soledad y fomentar un mayor entendimiento y empatía hacia quienes luchan por combatirla.

Por su parte, la Fundación VIVOfácil es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal y declarada de utilidad pública por el Ministerio de Servicios Sociales hace ya 20 años. Durante este tiempo han atendido de forma directa a colectivos en riesgo de exclusión social, como personas con discapacidad, mayores, personas migrantes, mujeres y personas paradas de larga duración, entre otras.

Junto a todo ello, los centros de participación activa Botica y Vistahermosa también celebrarán sus tradicionales fiestas de octubre.