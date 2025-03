Abierta la convocatoria de series para la próximo edición del South International Series Festival de Cádiz

La III edición del South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz entre los días 12 y 17 de septiembre del presente 2025, comienza a calentar motores con el anuncio de la apertura de su convocatoria para la selección de series que formarán parte de su próxima edición. La inscripción de proyectos estará abierta desde mañana, martes día 1 de abril, y hasta el domingo 1 de junio.

Aquellas cadenas, plataformas y productoras que quieran postular sus proyectos, podrán realizarlo en la web del South donde podrán encontrar distintos enlaces propios, y a Festhome y Filmfreeway. Cabe destacar que esta convocatoria está abierta a producciones nacionales e internacionales que cumplan con los requisitos establecidos en las bases que encontrarán en dichas páginas.

Las secciones en las que podrán ser inscritas las series serán las siguientes: sección oficial de ficción, para series de ficción no estrenadas en España, con al menos 2 episodios de 30 minutos como mínimo, o 4 de 15; sección oficial de no ficción, para docuseries y nuevos formatos factual o sin guion, no estrenados en España y con más de 2 capítulos; y South Boost, sección dedicada a trabajos en desarrollo del sector audiovisual andaluz, cuyos seleccionados podrán presentar de manera rápida sus proyectos a los grandes responsables nacionales e internacionales, como inversores, plataformas y televisiones públicas y privadas.

Con esta apertura a la recepción de proyectos, el festival de Womack Group volverá a convertirse en un punto de encuentro clave para profesionales del sector y audiovisual y el público, y es que su apuesta para este 2025 es "volver a convertir a Cádiz, durante seis días, en el epicentro de estrenos y tendencias, con la proyección de más de 50 series, presentaciones de proyectos y actividades dirigidas a fomentar la interacción entre creadores y audiencias".

Cabe destacar que la II edición de South International Series Festival finalizó el jueves 31 de octubre del pasado 2024, arrojando en su balance un total de 21.000 asistentes, 3.770 acreditados, un valor de comunicación superior a los 51 millones de euros, y más de 200 personalidades del mundo seriéfilo y audiovisual que pasaron por su alfombra, siendo estas, cifras, que vinieron a "reconfirmar el comienzo de la consolidación de la cita de series dentro del mapa audiovisual de nuestro país, así como la perfecta unión que viven South y la ciudad de Cádiz, tras solamente dos ediciones".