“Hoy el Señor nos invita a superarnos, a hacerlo más difícil todavía. El Señor nos compromete a ser custodias andantes, nos envía a cada calle y a cada hogar anunciando su presencia y llevando su consuelo, como testigos del Resucitado”. Así se ha pronunciado el obispo diocesano, Rafael Zornoza, en su homilía de este domingo de Corpus que se ha celebrado en el interior de la Catedral al haberse suspendido la procesión por las calles con motivo de la epidemia del coronavirus.

Zornoza ha lamentado durante la homilía del pontifical que comenzó a las diez de esta mañana la no salida de la custodia a la calle, ya que “esta solemnidad nos mueve a recorrer las calles portando la Eucaristía, dando testimonio público de fe y de piedad”. “Aunque este año no se engalanan las calles, ni se cubre la carrera con toldos, no nos conformemos tan solo con bendecir la ciudad desde la puerta de la ciudad. El Señor quiere entrar en las casas, estar con la gente, aunque no salga la procesión. Nuestro pueblo ha de seguir siendo un templo vivo que acoja en el corazón los destellos de plata de la custodia”, ha expresado Zornoza, que ha pedido a los fieles que a falta de altares en las calles “que cada corazón sea un altar y una mesa donde convidar”.

También ha recordado Zornoza que este domingo se celebra el Día de la Caridad, poniendo de relieve la labor que realiza Cáritas y recordando que la epidemia del coronavirus ha costado la vida de un centenar de sacerdotes “que han dado la vida por asistir a enfermos con sencillez, anonimato y generosidad, que no es poca cosa”. A la ciudad de Cádiz ha agradecido el obispo “los muchos esfuerzos que habéis hecho y seguís haciendo en favor de los necesitados a través de Cáritas y sus mil y muchos voluntarios, colaborando con ellos muy estrechamente”, al mismo tiempo que ha recordado que la labor de esta institución no se centra en la pandemia sino que es permanente. “Ya el año pasado se atendieron a más de cuatro millones de personas; y en nuestra diócesis se destinaron 1,3 millones de euros para necesidades básicas, empleo y apoyo a la familia, ayudando a más de 17.000 personas”. Por ello, afirmó que Cáritas “necesita hoy más ayuda que nunca”, haciendo una llamada “a la generosidad conociendo vuestra sensibilidad cristiana, personas dispuestas a compartir su tiempo y sus bienes para ayudar a los demás”.