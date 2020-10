Zona Franca licita la redacción del proyecto básico y de ejecución de Zona Base Cádiz

La Zona Franca de Cádiz avanza en el desarrollo del proyecto tecnológico Zona Base Cádiz con la licitación de los trabajos de redacción del proyecto básico y de ejecución de esta iniciativa innovadora que prevé espacios para emprendedores en contenedores marítimos.

La contratación de estos trabajos, que también incluyen la dirección técnica de las obras y la coordinación de seguridad y salud, cuenta con un presupuesto base de licitación de 137.000 euros (IVA no incluido) y está cofinanciada por fondos europeos en el Marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, “Una manera de hacer Europa”, subvención que fue concedida el pasado marzo para el desarrollo de una incubadora de alta tecnología en torno a la Economía Azul que se pondrá en marcha en el centro tecnológico Zona Base del Consorcio, proyectado en la parcela de la antigua Ibérica Aga, la unidad de ejecución UE-ZF-08 del polígono exterior.

El citado presupuesto de 137.000 euros (IVA no incluido) se divide también en cinco partidas que quedan de la siguiente forma: redacción del proyecto básico, 50.8000 euros (IVA no incluido); redacción del proyecto de ejecución, 38.100 euros (IVA no incluido); dirección técnica de obras, 38.100 euros (IVA no incluido); redacción del estudio de seguridad y salud, con 5.000 euros (IVA no incluido); y los trabajos de coordinación de seguridad y salud, 5.000 euros (IVA no incluido).

El plazo máximo para la redacción del proyecto de ejecución es de 4 meses, aunque para agilizar los tiempos las bases de la licitación establecen unos hitos parciales de 1,5 meses para la redacción del proyecto básico y 2,5 meses para la redacción del proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud. Así, una vez entregado el proyecto básico, la Zona Franca podrá iniciar los procedimientos para poder licitar las obras de Zona Base en el primer trimestre de 2021. Hay que recordar que la implantación del proyecto Zona Base y su incubadora de Economía Azul supone un hito en el desarrollo del polígono exterior y está requiriendo desde su inicio de compleja tramitación urbanística que Zona Franca está impulsando pese a poseer solo el 7,6% de la superficie del recinto exterior. En su apuesta por favorecer la reordenación y revitalización de esta zona estratégica para el futuro de la ciudad y con la línea de trabajo de colaboración con el Ayuntamiento con el que se está en diálogo permanente, el Consorcio está trabajando sobre un cronograma que abarca distintos ámbitos que en muchos casos transcurren en paralelo y que funcionan como eslabones de una cadena que se van uniendo hasta conformarla.

De hecho, hay que recordar que el Consorcio contrató hace unas semanas el proyecto de urbanización de la parcela donde se ubica Zona Base a Técnicas Gades para que se pueda iniciar su urbanización en los primeros meses de 2021. A esto hay que sumar que el Consorcio comenzó a principios de septiembre la demolición de los antiguos talleres Pastoriza, que permitirá conectar esa parcela con la antigua Ibérica AGA y dejar libre el espacio necesario para desarrollar el proyecto Zona Base. Estos trabajos están muy avanzados.

Además, en 2019 el Consorcio llevó a cabo las obras de adecentamiento y adecuación de la parcela por un importe de 519.361,02 euros (IVA no incluido).

El proyecto Zona Base Cádiz y su incubadora de Economía Azul nacen para atraer industria 4.0. y generar un espacio de oportunidad para el talento gaditano en este sector y, a su vez, generar nuevas opciones en la ciudad para la llegada de empresas tecnológicas y sostenibles. El Consorcio apuesta por un modelo de economía sostenible que conecte todo el potencial marino de nuestra provincia con nuevas estrategias de negocio que generen actividad y empleo.