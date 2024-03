La Zancada exige la eliminación de los cajones de las paradas de autobús para que el transporte público "sea competitivo"

La Asociación de Peatones La Zancada se ha mostrado en contra del mantenimiento de los cajones de las paradas de autobús en Cádiz, tras anunciar el equipo de Gobierno del Ayuntamiento gaditano la modificación del proyecto inicial, que incluía su eliminación en toda la Avenida principal de la ciudad.

En una nota de prensa, este colectivo ha señalado que "los cajones de las paradas deben eliminarse para que el autobús sea competitivo". Además, ha aseverado que la modificación del proyecto del anterior equipo de Gobierno municipal supone un incumplimiento de los requisitos para obtener las ayudas de los fondos Next Generation.

Así, ha asegurado que "la eliminación de estos cajones, en cambio, permite a los autobuses parar en el carril de circulación, evitando las maniobras de entrada y de salida de la parada, consiguiendo con ello una mejora muy significativa en la velocidad comercial del transporte urbano, tal y como demuestran experiencias llevadas a cabo en numerosas ciudades".

La Zancada ha proseguido argumentando que esta medida "es un factor determinante para mejorar las frecuencias", lo que al unirse con el tiempo de viaje hace que "el transporte colectivo sea competitivo respecto al vehículo privado y se incremente su demanda de uso, convirtiéndose en una alternativa real al coche". Esto provocaría "una mayor sostenibilidad económica del servicio público", ya que, entre otros aspectos, "son necesarios menos autobuses en circulación para cubrir el servicio, lo que supone un importante ahorro de costes de inversión y mantenimiento de la flota".

Estos motivos hacen que la eliminación de los cajones de las paradas de autobús sea "una medida clave para la mejora del transporte colectivo, y mantenerlos, por contra, supone seguir condenando el transporte público a un papel secundario en la movilidad urbana y subsidiario del automóvil privado".

La Zancada pone como ejemplos su aplicación por parte de Transport for London, que indica que "las paradas en dársena o bahía presentan problemas operacionales para los autobuses y solo deben ser usadas cuando haya razones de seguridad o capacidad convincentes". Por su parte, el manual del Ministerio de Fomento 'Calmar el tráfico. Pasos hacia una nueva cultura de la movilidad urbana' propone la parada de autobuses en el carril de circulación como "oportunidad para el calmado de tráfico".

De esta forma, el colectivo que representa a los peatones ha apuntado la transformación de las paradas de autobús supondría "dar prioridad al transporte público frente al coche privado en el uso de la calzada, acompasando la velocidad del tráfico a la velocidad y ritmo de detenciones que marca el autobús. Con ello, el carril derecho de la avenida se convierte, de facto, en un carril bus, desanimando a los coches a circular por él y hacerlo por el izquierdo".

Así, La Zancada ha recordado que esta medida viene determinada "en numerosos documentos estratégicos y normativos, tales como la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 o la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Es más, el propio Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz (PGOU) establece como objetivos "mejorar la competitividad del transporte público, dándole preferencia sobre el privado" o "disuadir del uso del automóvil privado"".

Asimismo, también ha resaltado que "tanto el PGOU, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz (PTM), actualmente en tramitación por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, apuestan decididamente por la implantación de plataformas reservadas o carriles bus en el viario de primer orden para condicionar la priorización del transporte público sobre el privado, y en concreto en la Avenida como "corredor principal del transporte público interurbano y de la principal línea del transporte público urbano".

La Asociación de Peatones también ha remarcado que la supresión de los cajones de las paradas de autobús supone, "como ya se puede comprobar en la avenida de la Sanidad Pública, una ampliación de las aceras y, con ello, la mejora de las condiciones de accesibilidad del espacio peatonal", ya que el actual diseño "implica en muchos casos el incumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad prescritas por la normativa estatal y que es obligado solucionar de manera inmediata". A esto ha sumado que, "ante la elevada intensidad de flujo peatonal que sostiene la Avenida, todo espacio peatonal es poco y la ganancia de acera que supone la eliminación de cajones de las paradas está plenamente justificada en todos los casos.

Otro beneficio que La Zancada también ha añadido ha sido que "también mejora la accesibilidad de las personas usuarias al propio vehículo, ya que la aproximación al bordillo de la acera que actúa de andén se realiza con una trayectoria recta, y no mediante una maniobra de giro, consiguiendo un mejor ajuste entre vehículo y bordillo".

La Zancada ha recordado que esta medida también ha sido promovida "por los conductores y las conductoras del servicio de transporte público, que son quienes mejor conocen las ventajas de que la parada se realice en el carril de circulación y sufren las dificultades que supone la incorporación al mismo desde las paradas en dársena".

Junto a esto, también ha reseñado que en la planificación urbana y de movilidad de la ciudad se recoge la eliminación de los cajones para "mejorar la eficacia del transporte público y la accesibilidad al mismo". Así, ha señala que "el PGOU y el PMUS proponen para la Avenida la implantación de un "carril bus reservado con señalización luminosa y plataforma saliente", es decir, con eliminación de cajones. Así mismo, el Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz incluye la actuación "medidas de mejora de las paradas de autobús en avenida de Andalucía y eje principal de Cádiz consistente en ampliación de las aceras y reubicación de la parada del autobús en el carril de circulación". El proyecto de mejora de la accesibilidad de las paradas de autobús, aprobado el pasado año, daba cumplimiento a estas medidas previstas en la planificación urbana y de movilidad. Sin embargo, el actual equipo de gobierno ha aprobado una modificación del proyecto a sabiendas de que con ello contraviene lo previsto en la planificación".

Otro de los elementos que justifican las reivindicaciones de La Zancada es que esta modificación incumple con los requisitos de la convocatoria de ayudas de los fondos Next Generation. Así, "esta convocatoria de ayudas exige como requisito que las actuaciones "contribuyan a la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en estas bases y en el componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", en este caso, "fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud".

La Zancada ha denunciado que "los responsables municipales invocan de nuevo, para justificar su decisión, a la existencia de informes de Tráfico, que nunca se atreven a enseñar. En todo caso, resulta paradójico que el concejal de Urbanismo justifique la modificación del proyecto para "no perjudicar al tráfico", pues con ello está reconociendo el incumplimiento del objetivo específico de priorizar el transporte público colectivo en el que se amparaba la subvención".

El colectivo ha afirmado sobre esta cuestión que "el proyecto modificado no va a poder demostrar su contribución a los objetivos climáticos de la Unión Europea, según la metodología establecida por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como exige la convocatoria de ayudas, pues no va a contribuir significativamente al aumento de la demanda de transporte público y, con ello, al cambio modal".

Por ello, "el Ayuntamiento de Cádiz tendrá que explicar ahora cómo pretende justificar la modificación de la ayuda concedida por el Estado, dado que los motivos esgrimidos no coinciden con ninguno de los establecidos en la orden que regula la convocatoria de ayudas, que, en todo caso, establece que las actuaciones previstas podrán ser modificadas "siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención", algo que, como hemos visto, sí se produce en la modificación de este proyecto. Máxime cuando uno de los criterios de valoración para su concesión era "la coherencia de la actuación con el PMUS o con otro plan estratégico", condición que cumplía el proyecto original y que el actual modificado no cumple".

Por este motivo, La Zancada va a poner en conocimiento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estas consideraciones al tener que autorizar esta modificación, por lo que va a solicitar que sea desestimada.