Vox acusa a ‘Kichi’ y Páez de deberle 428.000 euros a autónomos

La agrupación local de Vox-Cádiz ha denunciado a través de un comunicado que el Ayuntamiento “mantiene una deuda de más de 400.000 euros con empresas a las que aún no se le han abonado los trabajos realizados”. Según del Ministerio de Hacienda a día 15 de marzo, “el Ayuntamiento no incluye en sus presupuestos una cantidad total de 428.548,75 euros en deudas a proveedores por servicios devengados. Esto se traduce en que empresas y proveedores no van a cobrar por un trabajo que ya realizaron, una situación que, sumada a la crisis por la pandemia, puede llevar al cierre de negocios, impagos de salarios, acumulación de deudas y, por supuesto, al desempleo”.

El coordinador local de Vox- Cádiz, Francisco Martín, acusa directamente al alcalde José María González, y al concejal de Hacienda, José Ramón Páez, como “los principales culpables de los problemas que sufran las empresas proveedoras del Ayuntamiento derivados del impago de estas deudas”.

“Es indignante que mientras Kichi y Páez se cuelgan medallas, haya empresas y autónomos intentando sobrevivir hasta que les paguen lo que se les debe. Están viviendo una situación insostenible –denuncia Martín– y, como siempre, en el Ayuntamiento viven en su burbuja, ajenos a los problemas de los gaditanos. No se puede consentir que haya cierres y despidos por los impagos del Ayuntamiento mientras Kichi sigue derrochando el dinero de todos los ciudadanos en pamplinas”.

Desde Vox-Cádiz exigen al alcalde “que pague lo que debe y deje de gastar el dinero de los gaditanos en contratar a sus amigos para el FIT, en tantos asesores y en sus chiringuitos ideológicos”.