Vídeo: Así ha sido el recibimiento al 'Elcano' en Filipinas

El buque Juan Sebastián de Elcano está en Filipinas 500 años después de que lo hicieran los navegantes de la primera vuelta el mundo. Si en 1521 fue bien recibida por los habitantes de la zona, que proveyeron a los expedicionarios de comida y bebida, cinco siglos después los filipinos también le han mostrado su cariño a España con un bonito recibimiento en sus aguas, ya que debido a las restricciones del coronavirus el barco quedó fondeado y sus tripulantes no podrán tomar tierra.

A beautiful short video of the @Armada_esp training ship #JuanSebastianElcano shot yesterday near the coasts of Samar. #500years @SpainMFA @nqcPhilippines pic.twitter.com/8kcpISdgyb