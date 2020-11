Y para colmo, cadista. No es muy amigo de entrevistas telefónicas. Tanto es así que afirman que es la primera que concede en mucho tiempo por teléfono. Amable a la vez que rudo en sus respuestas, deja claro que el proyecto de establecer una línea diaria directa entre Cádiz y Canarias, el presidente de Boluda, Vicente Boluda, no es un huevo que se lleva a freír. Lleva muchas horas de meditación, una gran tormenta de ideas, varias propuestas de escenarios y, llegó el momento de hablar de dinero, una gran inversión que puede rondar los 40 millones de euros anuales. La apuesta es fuerte y viene dispuesto a todo con un "esto será un éxito sí o sí" por delante. El miércoles que viene empieza ya con su primer barco entre Sevilla y Cádiz y su primer barco entre Cádiz y Canarias... Y así todos los días de la semana, menos los jueves. El valenciano don Vicente es partidario de hablar de "revolución" y afirma con seriedad que es más amigo de sus presuntos enemigos de lo que podemos creer los que vemos los toros desde la barrera. Y ojo, el que fuera durante unos meses presidente del Real Madrid avisa: a principios de enero se enfrenta el Cádiz C.F. contra el Valencia pero "¿te digo un secreto? Ahí yo defenderé al Cádiz, no lo dudes ni un momento".–Le recuerdo que Boluda Lines hace público el 14 de octubre su proyecto Daily Canarias que incluye una línea diaria que unirá cádiz con el archipiélago. El 17 de octubre, el Cádiz C.F. deja al Real Madrid en ridículo con un 0-1. ¿Hizo temblar esta hombrada de los jugadores de Álvaro Cervera su apueta por Cádiz?–Hombre por dios (A carcajadas). Hombre, no, por Dios. Qué va. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es cieto que nos hemos vuelto todos un poco locos con el fútbol pero no deja de ser un juego y esto es otra cosa. Nada que ver, en abosoluto.

–Ya en serio. ¿Por qué Cádiz?

–Este proyecto lleva ya varios años fraguándose lo que pasa es que estos asuntos son muy complejos, y no sólo es poner unos barcos que van de aquí para allá. Detrás de todo eso hay un complejo logístico muy importante y complicado. ¿Por qué Cádiz? Porque geoestratégicamente está perfectamente ubicado para condensar no sólo la carga de Andalucía sino del centro y de otras muchas partes de España y centralizar todo allí para luego mandar las mercancías a Canarias. Y, por favor, no nos olvidemos nunca de que Boluda lleva ya muchos años en Cádiz con sus remolcadores y conocemos este puerto a la perfección. Confíamos en que este proyecto va a salir bien. Es un proyecto muy madurado, y, la verdad, es que se ha ido retrasando el hecho de hacerlo público hasta que ya era casi inminente faltándole sólo dos meses.

–¿En este proyecto también se beneficia mucho Sevilla?

–Sevilla sigue funcionando igual o más, porque Sevilla y Cádiz van a estar unidas por un barco feeder especial diario, por lo que a nosotros nos da igual que nos den la carga en Cádiz que en Sevilla. Entre otras cosas porque en Cádiz no entra el tren y en Sevilla sí. Desde la capital andaluza llevaremos la carga por mar y así, de paso, descongestionamos la carretera de camiones. Con esto es más que evidente que Sevilla se va a beneficiar muchísimo con este proyecto.

"Todas las terminales de contenedores serias necesitan el transporte ferroviario. Es lo que exige el mercado”

–¿A Cádiz se le podría haber escapado el proyecto por el hecho de ser un puerto sin tren aún?

–Todas las terminales de contenedores serias necesitan el transporte ferroviario porque es el que exige el mercado: el transporte intermodal. Entiendo que donde está hoy la terminal de contenedores es prácticamente imposible pero a la nueva sí que llegará el tren.

–¿El puerto de Huelva mira con cierto recelo que haya elegido el noviazgo con Cádiz?

–Huelva es un puerto magnífico para otras cargas. La verdad es que nos hemos llevado mucho tiempo decidiendo si elegíamos Huelva o Cádiz. Pero, al final, nos terminamos por decidir por Cádiz, sin dejar de lado que Huelva es un puerto magnífico.

"No olvidemos que Boluda lleva muchos años en Cádiz y conocemos este puerto a la perfección”

–¿Y Cádiz por qué?

–La situación, los tiempos, la proximidad a Sevilla desde el punto de vista marítimo. Por carretera está más cerca Huelva de Sevilla que Cádiz, pero no por mar.

–Pero el pique entre los puertos sigue existiendo por lo que es fácil pensar que el talante concialiador con el que nació la última Ley de Puertos no ha funcionado. ¿No?

–La Ley lo que busca es la competitividad entre los puertos. Creo que ya lo de armonizar por zonas es más ya una labor de los presidentes de los puertos que de la propia Ley.

–De todos esa sabido la creación de puestos de trabajo que supone cada tonelada que se mueve en un puerto. No sé si los políticos tendrán esto en cuenta e intenten ponerle a empresarios como usted las cosas demasiado fáciles

–La verdad es que los políticos están para administrar los bienes comunes, pero a día de hoy nos oyen a los empresarios pero escucharnos, nos escuchan poquito. Y sí, es cierto, tonelada que se mueve, puesto de trabajo que se crea. Es proporcional y real.

"A día de hoy, los políticos nos oyen a los empresarios, pero escuchar, nos escuchan bien poquito”

–¿El asentamiento de Boluda en Cádiz traerá consigo muchos puestos de trabajo?

–No puedo evaluar cuántos pero serán muchos. Tanto directos como indirectos. No olvide que son seis barcos nuevos y, además, con una frecuencia diaria con lo que eso conlleva para amarradores, prácticos, resto del puerto, talleres, combustible... Un barco lleva mucho gasto alrededor.

–¿Pero tanto como darle el calificicativo de "proyecto revolucionario" para el puerto de Cádiz?

–Es una revolución. Sí, lo pienso. Porque la gente cree que el modo más rápido de trasladar la mercancía es mediante un buque roro, o sea en la caja de un camión que entra rodando. Y esto lo hemos demostrado en Canarias, que es más rápido el contenedor a estas distancias de 700 o 800 millas como mínimo. En distancias muy cortitas ya es otra cosa. El gasto de un buque roro es una barbaridad en comparación con el gasto que conlleva un portacontenedores. Por eso es una revolución porque demostramos que lo que antes había que llevarlo en un remolque de un camión, ahora se puede llevar en un contenedor y, encima, dando un servicio diario. Esto quiere decir que va a cambiar la logística en Canarias para mucha gente. Por ejemplos hay grandes superficies o supermercados que no llevan productos frescos porque se les estropea. Y si lo tienen que almacenar allí para poder servirlo en cuatro o cinco días, el producto no aguanta y optan por no pedir ese producto. Son mercancías que, a lo mejor, sólo aguantan dos días. La cadena es complicada. Usted fíjeses la ventaja que es para los empresarios y productores saber que ahora necesitan una cosa y la piden y sabiendo que la tienen en Canarias de un día para otro.

"La situación de Trasmediterránea no puede ser fácil porque ha perdido la mitad de su carga que es el pasaje”

–¿Entonces la gran beneficiaria de todas esta historia podría ser Canarias, sobre todo en situaciones como las que ahora se viven?

–Por supuesto. Pero tambíén la península porque los plátanos o los tomates canarios van a llegan ahora todos los días. No llegan ya cada dos o tres días. Le repito que los productores de plátanos o de tomates tendrán que reorganizar ahora su logística, gracias al proyecto Daily Canarias. Con las líneas diarias regulares podrán pedir o enviar mercancías casi a su antojo.

–¿Y tenía el proyecto listo a falta de rellenar la casilla con el nombre del puerto elegido?

–(De nuevo entre carcajadas) Faltaba ese datos y muchas más cosas. Es algo muy complejo. Desde que una fábrica, por ejemplo de Córdoba, pide un contenedore para llevar una mercancía, el contenedor hay que hacérselo llegar, hay que limpiarlo, cargarlo, trasladarlo a una terminal. En la terminal hay que clasificarlo, hay que llevarlo a un barco. O sea lleva una logística muy complicada en la que participan muchas personas. No es como un roro, que es a lo que están acostumbrados en Cádiz, en el que un señor llega con un barco y una rampa y le suben allí la carga. Esto es mucho más complejo que eso.

–¿Qué tal su rivalidad con Armas Trasmediterránea?

–¿Rivalidad? Ninguna. Competidores, por supuesto. Ellos llevan carga y pasaje y nosotros carga. Pues en la carga somos competencia sanas, ni más ni menos.

–¿Y con Balearia?

–Es sana, normal y muy cordial. Además, Adolfo (Utor, presidente de Balearia) es de mi tierra. Me llevo muy bien con él... y con Antonio Armas, por supuesto. Nuestra relación siempre ha sido buena. De hecho, el primero que llamó a Antonio Armas para felicitarle por la compra de Trasmediterránea fui yo. Fíjese si es buena.

–¿Tan buena como para salir al rescate de Armas Mediterránea si está, como dicen, en quiebra?

–Primero habría que saber si verdaderamente Armas Trasmediterránea está en crisis. Yo veo que los barcossiguen navengando. Mientras los barcos naveguen no veo la crisis por ninguna parte. Siguen navengando por lo que yo no soy nadie para decir si están bien, mal o regular.

–¿Puede entonces que detrás de los titulares exista una ingeniería financiera y no una crisis real de Armas Trasmediterránea?

–Ellos sabrán lo que tienen entre manos. La situación que tienen no puede ser fácil porque obviamente el 50% de su carga, que es el pasaje, se le ha caído, con lo cual no puede tener un situación muy buena pero, vamos, tampoco sé yo en qué situación estarán realmente.

–¿Hasta qué punto Mercadona ha participado en esta buena nueva para Cádiz?

–Mercadona es un importante cliente nuestro de toda la vida. De hecho, el 80 o 90% de la carga de Mercadona la movemos nosotros. Mercadona viene de la mano en este proyecto porque le interesa muchísimo un servicio diario. Entre otras cosas porque puede ofrecer un producto fresco en sus supermercados día a día.

–¿Y los puertos canarios como han recibido este Daily Canarias?

–Todo lo que sea aumentar el volumen y toneladas y registro y más facturación...

–¿Ahora muchos dirán cómo es que esto no se nos ha ocurrido a nosotros porque esa necesidad existía ahí desde hace tiempo?

–De fácil no tiene nada.

–¿Gracias a Boluda Canarias está ahora más cerca que nunca de la península?

–Sí. Pero es que aquí te estás gastando mucho dinero. Ahora hay que subir la carga al barco. De portes tiene una barbariad de gastos. Hablamos de más de 40 millones de costes anuales. Ojo, que estamos hablando de más de 40 millones de costes anuales.

–¿Y es buena idea emprender estos proyectos en momentos de crisis?

–En momentos de crisis es cuando hay que reinventarse y tirar para delante. Yo, además, recuerdo que mi abuelo -yo soy ya la tercera generación- siempre compraba barcos en tiempos de crisis. En tiempo de bonanza no los vendía pero no los compraba. Me decía que siempre era mejor hacer las grandes inversiones en tiempos de crisis.

–Llega a Cádiz como agua de mayo. Mal momento para la estiba, para los amarradores, para Concasa, que se planteaba aún si había sido buena idea la de apostar por la nueva terminal de contenedores... ¿Ha llegado usted a salvar al puerto de Cádiz?

–Hombre, tampoco es eso. El puerto de Cádiz es mucho puerto como para que lo salve yo. Ya me habría gustado a mí, pero es mucho puerto para salvarlo yo. Ayudaros a lo mejor un poquito y son cosas que a lo mejor en momentos como éste se magnifican más de la cuenta por las cirucnstancias que nos rodean. A lo mejor en tiempos normales no se habría dado tanta publicidad a todo esto.

–¿Cuánto tiempo tiene que pasar pasa saber si el proyecto Daily Canarias funciona o no?

–Mínimos seis meses para que empiece a madurar.

–¿Pero, con su experiencia, qué le dicta la razón?

–Tengo la certeza absoluta de que esto va a funcionar magníficamente.

–¿Y es un proyecto que traerá beneficios para el puerto o para Cádiz en general?

–Es un éxito para todos. Los éxitos son para todos. Luego los fracasos son para uno, pero los éxitos son para todos.

–Concasa también le recibe con alfombra roja. Tenía también ciertas dificultades y estaba algo desanimada. ¿Cabe la posibilidad de que Boluda entre en el accionariado de Concasa?

–En este mundo nunca hay que descartar nada. Todo es posible.

–Incluso, ¿puede que usted se hiciera cargo de la nueva terminal de contenedores, al igual que ha hecho en Santander?

–La futura terminal, que yo sepa, está licitada y adjudicada a Concasa con lo cual el que tiene que defenderla, hoy por hoy, es Concasa.

–Gracias al proyecto de Boluda parece que Cádiz retoma tambíén su sueño de reconquitar, de nuevo, Marruecos y el norte África. ¿Será posible con vuestras conexiones?

–No sé. Eso es ya más complejo y es ya otra variante. Todo habrá que verlo. Es que no se puede descartar nada pero todo hay que ir viéndolo con calma y sobre la marcha.

–Y ya por cerrar la entrevista hablando de fútbol, espero que el enfrentamiento entre el Cádiz y el Valencia de principios de enero no haga que todo esto se paralice.

–¿Le digo un secreto?. En ese partido defenderé al Cádiz.

–¿Y esa afición por el Cádiz? ¿Va unida al proyecto Daily Canarias?

–Es que nada tiene que ver que yo sea valenciano, ojo. Siempre me gustó mucho el Cádiz. Desde que estába Mágico siempre me ha gustado mucho esa ciudad. Siempre le he tenido mucho cariño a Cádiz. Pero ojo, nota del autor: Fuentes cercanas a Don Vicente confirmaron que el presidente de Boluda es del Levante, o sea, "antivalencianista".