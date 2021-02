Varios colectivos sociales acusan al Grupo Municipal del PSOE de Cádiz de "dinamitar" el acuerdo sobre turistificación

Un grupo de colectivos de la capital gaditana han denunciado que el Grupo Municipal socialista "ha dado un paso atrás dinamitando el acuerdo sobre vivienda turística" y le acusa de alinearse "con las empresas turísticas y los intereses económicos. En este sentido piden a la Ejecutiva Local del Partido Socialista "reconduzca la posición de su Grupo Municipal y respete el acuerdo que esa misma Ejecutiva alcanzó con el Equipo de Gobierno".

El comunicado viene firmado por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, FACUA Cádiz, Calle Viva, las asociaciones de vecinos Cádiz Centro, Gades La Viña, Vientos de La Caleta y El Balón; la Asociación Pro Derechos Humanos, Mujeres de Acero, Plataforma Afectados por la Hipoteca PAH, Ecologistas en Acción y Agaden.

Estos colectivos aseguran en un comunicado que vienen reclamando desde hace muchos meses, la necesidad de regular las Viviendas con Fines Turísticos (VFT) y los Apartamentos Turísticos en nuestra ciudad : "La proliferación de dichas viviendas sin ninguna regulación y control está produciendo la reducción de la oferta para viviendas en alquiler y por consiguiente el aumento desaforado de los precios, la expulsión de residentes de sus barrios y la desnaturalización o pérdida de la idiosincrasia de los mismos".

Por ello creen que un intento de solucionar estos problemas se encuentra en la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de una moratoria en la aprobación de licencias, "cuestiones exigidas por estos colectivos y que ya fue debatida en pleno en Julio del pasado año sin lograrse su aprobación por el desacuerdo del equipo de gobierno con el Partido Socialista, a pesar de que ambos coinciden en la necesidad de acometer una regulación, pero sin ponerse de acuerdo en cómo lograrlo".

Ante ese escenario, las organizaciones sociales que suscriben esta nota, "ideamos una mesa tripartita y solicitamos repetidas veces una reunión a tres bandas, en la que junto a las mismas estuvieran presentes tanto Adelante Cádiz como PSOE, al objeto de mediar y colaborar en la búsqueda de un acuerdo".Afirman que a pesar de que esta reunión no se pudo llevar a efecto "por las reticencias del Partido Socialista, y ante la apertura de una negociación entre este partido y el equipo de gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo, los colectivos sociales decidimos dar una oportunidad a ese intento de acuerdo y no interferir con posicionamientos públicos o movilizaciones".

Consideran que "transcurrido un tiempo más que prudencial, posiblemente excesivo dado que el problema sigue creciendo, ante la falta de un acuerdo definitivo y siendo conocedores por fuentes de la negociación de que el mismo estaba muy cerca a falta de pequeños matices que consideramos fácilmente solventables, insistimos en la necesidad de mantener la reunión que se pidió en numerosas ocasiones desde el mes de noviembre".

Sin embargo el Grupo Municipal Socialista -aseveran- "no aceptaba esa petición de las organizaciones sociales y sin el acuerdo de su ejecutiva y de manera precipitada, convoca una reunión a la que invita a empresarios y sectores económicos del turismo y la hostelería con la única intención de boicotear y retrasar el acuerdo casi alcanzado entre ambos partidos". Los colectivo lamentan que "si el PSOE quería escuchar a los sectores económicos lo debería haber hecho al principio de las negociaciones y no siete meses después".

De esta reunión celebrada este viernes 19, "nos enteramos por los medios de comunicación locales, dos días antes, no teniendo invitación a la misma hasta pocas horas antes del encuentro, sin importarle a la convocante, al parecer, la agenda propia de los colectivos sociales".

Por todo ello estos colectivos "queremos denunciar la actitud del Grupo Municipal del Partido Socialista que a espaldas de su ejecutiva se alía con empresas, empresarios y empresarias y la patronal hostelera cuyos intereses son meramente económicos, contrarios a la defensa de la ciudadanía y disparando al aire por tal de llenarse los bolsillos especulando y precarizando el empleo sin tener en cuenta la necesaria regulación del parque de vivienda en la ciudad, que recordamos debe servir prioritariamente para ser habitadas por sus vecinos y vecinas".

Estas asociaciones dejan claro que no están en contra del turismo "pero queremos que sea sostenible, accesible, inclusivo, de calidad y no precarizado, destructivo o estacional. Apostamos por la compatibilidad del sector turístico pero no a cualquier precio. Debe primar el derecho de los gaditanos y gaditanas a la ciudad y a una vivienda digna a precios asequibles".

Por ello solicitan al Partido Socialista de la ciudad que reconduzca inmediatamente la posición que su Grupo Municipal viene manteniendo en los últimos meses "y se deje de lanzar balones fuera después, para lograr un consenso en pro de la ciudadanía y sacar adelante la modificación de PGOU y la moratoria, reconociendo la necesidad de incluir otras medidas como la puesta en marcha de la Ordenanza de Solares y fincas ruinosas, la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida de Residuos Sólidos Urbanos o la modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas por servicios de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas de la ciudad de Cádiz y otras, siempre que no dilaten más las dos medidas iniciales que exigimos y más importantes para limitar las Viviendas con Fin Turístico y los Apartamentos Turísticos en nuestra ciudad".