Más de 2.000 participantes en la VII Carrera Contra el Cáncer en Cádiz

La lucha contra el cáncer ha reunido este domingo a más de 2.000 participantes en la ciudad. En esta ocasión, y tras la cita virtual del año pasado, el evento deportivo ha vuelto a estar marcado por la presencialidad: muchos gaditanos, a pesar de los malos augurios meteorológicos, no han querido dejar pasar la ocasión de demostrar que ante la enfermedad todos estamos unidos.

La prueba ha comenzado a las 10:00 en la plaza de la Estrella, punto de reunión de los corredores, y se ha desarrollado por las playas de Santa María del Mar y La Victoria hasta la muralla de Cortadura para luego volver a la plaza de la Estrella, donde estaba la meta. En total, unos 7 kilómetros de carrera donde lo más importante no es llegar el primero sino participar con una iniciativa que tiene un marcado cariz solidario. Los fondos económicos obtenidos con las inscripciones (10 euros) permitirán al colectivo continuar con la importante labor social que desarrolla durante todo el año.

Plan frente al covid

Dado el nivel actual de alerta sanitaria, ha sido obligatorio el uso de la mascarilla en la zona de calentamiento de la plaza de la Estrella, "que es un espacio de convivencia previo a la carrera", donde también habrá que mantener las distancias. Durante el recorrido de la prueba, siempre que se cumpliera la distancia de seguridad y teniendo en cuenta que se trata de un espacio al aire libre, los corredores han tenido la opción de retirarse la mascarilla.

Nueva identidad visual

Las camisetas de la carrera llevan este año el nuevo logotipo de la Asociación Española Contra el Cáncer o nueva "identidad visual", según precisó Eduardo González Mazo durante el acto de presentación del evento.

"Se ha planteado desde la AECC a nivel nacional, de acuerdo con todas las sedes, cambiar el logo para hacer la asociación más cercana a los enfermos y a todos los ciudadanos. Más cercana, con C; más conocida, con C; más comprometida, con C. Hay un juego de muchas Ces, pero la nueva identidad quiere visualizar el camino que se recorre en la enfermedad, un camino lleno de esperanza, por eso es verde, un camino con curvas y con distintas direcciones, dependiendo de por dónde se tome, pero en definitiva, lo que encierra el camino son dos Ces porque no olvidaremos nunca nuestra misión: contra el cáncer. Y ahí estamos en esa nueva visibilidad que vamos a tener la oportunidad de lucirla en nuestras camisetas de la carrera", explicó el presidente de la AECC en Cádiz.